Três hotéis de luxo no Rio Grande do Norte que valem a visita no feriado de Corpus Christi

Já no litoral norte, a Pousada & SPA Mi Secreto é um verdadeiro refúgio à beira-mar, onde os hóspedes são recebidos com um conforto excepcional e um serviço impecável. Localizada na deslumbrante Praia Ponta do Santo Cristo, em São Miguel do Gostoso, a pousada é um destino único para quem busca relaxamento e bem-estar. Com um total de 22 suítes, decoradas com simplicidade e charme, a pousada proporciona conforto e comodidade aos seus hóspedes. Todas as suítes possuem varandas com redes e cadeiras artesanais, além de uma série de comodidades, como ar-condicionado, frigobar, WiFi e TV. Além do conforto das acomodações, a Mi Secreto oferece uma experiência gastronômica única com seu excepcional buffet de café da manhã, com produtos regionais e frutas tropicais. O ambiente descontraído e familiar da pousada também conta com piscina, spa, boutique, bar na piscina, bar e restaurante na praia, academia e espaços para relaxamento. Site: Pousada em São Miguel do Gostoso (misecretopousada.com)