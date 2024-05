Adolescente de 16 anos mata os pais a marteladas e incendeia quarto em Jacarepaguá, RJ

Na noite de quinta-feira (23), um adolescente de 16 anos matou seus pais a marteladas e incendiou o quarto onde eles estavam em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A tragédia ocorreu após uma discussão familiar e está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital.



O adolescente contou à polícia que a briga começou porque seus pais não permitiram que ele faltasse à escola. Ele queria descansar para uma aula de jiu-jítsu.



Em seu depoimento, o jovem disse que, após matar os pais com um martelo, saiu para lanchar com um amigo. Quando voltou para casa, incendiou o quarto onde deixou os corpos. A casa, localizada na Estrada da Ligação, teve o segundo andar destruído pelo fogo. Depois que as chamas se alastraram, o adolescente chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.





A Polícia Civil informou, em nota, que o adolescente foi levado pelos militares à delegacia e apreendido em flagrante pelo crime. A polícia também mencionou que outras testemunhas serão ouvidas e novas diligências serão realizadas para entender melhor as motivações do crime.