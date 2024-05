Apresentador Se Defende Sobre Acusações De Envolvimento Em Corrupção Internacional

Nesta segunda-feira (27), Rodrigo Faro utilizou suas redes sociais para responder às acusações de envolvimento em um esquema de corrupção internacional. Segundo uma reportagem da emissora italiana RAI News, uma associação criminosa estava falsificando documentos públicos para a compra de cidadania italiana, e Faro foi apontado como um dos envolvidos.





Rodrigo Faro declarou que ficou "surpreso" com as acusações, afirmando que ele e sua esposa, Vera Viel, são vítimas de uma empresa criminosa. A empresa em questão, Diritto Di Cittadinanza SRL, foi indicada ao casal por um amigo. Faro explicou que toda a documentação necessária foi fornecida e aprovada, o que resultou na obtenção dos passaportes italianos.





Em um comunicado oficial em sua página, Faro enfatizou que todo o processo de cidadania foi feito de maneira aparentemente legítima, com a documentação entregue no Brasil e aprovada, culminando na emissão dos passaportes. Seus representantes reforçam que, embora tenham obtido a cidadania, eles se consideram vítimas de um esquema de corrupção.





Rodrigo Faro acionou advogados no Brasil para resolver o "mal-entendido" e está buscando responsabilizar os responsáveis pelo esquema. Segundo ele, acreditavam estar contratando um serviço legítimo e confiável.





A operação, denominada "Carioca", foi coordenada pela Polícia Metropolitana de Nápoles e pelo Ministério Público de Nápoles Norte. No município de Villaricca, seis pessoas foram presas, incluindo dois brasileiros e quatro policiais/funcionários municipais. A investigação começou após as autoridades notarem um grande número de brasileiros solicitando cidadania sem visitar a cidade.





Além de Rodrigo Faro, outros brasileiros foram citados no esquema, como o jogador de futebol Bruno Duarte, do time português Farense, e alguns empresários. As autoridades continuam investigando para identificar todos os envolvidos e esclarecer os detalhes do esquema.





Fonte: IG