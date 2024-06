Campina Grande/PB celebra edição especial do "Maior São João do Mundo"

Imagem: Divulgação

Celebrando os 160 anos de sua fundação, a cidade de Campina Grande se prepara para realizar a maior e mais grandiosa edição do "Maior São João do Mundo". Com início marcado para 29 de maio e encerramento em 30 de junho de 2024, a festa promete mais de 500 atrações e um espaço ampliado, consolidando ainda mais sua posição como o principal evento junino do Brasil.

O São João de Campina Grande, que teve suas raízes fincadas em 1983 com uma modesta celebração em uma palhoça, crescendo ao longo das décadas. Hoje, o evento é um espetáculo turístico nacional e internacional. Este ano, a festa será realizada no recém-requalificado Parque do Povo, que agora conta com mais de 40 mil m², oferecendo mais conforto e opções para os visitantes, que poderão desfrutar de shows nos Distritos, Ilhas de Forró e Pátio de Eventos, totalizando mais de mil horas de entretenimento.

A expectativa é que aproximadamente 3 milhões de pessoas participem dos festejos este ano, representando um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Este crescimento de público reflete a importância do evento, que não só celebra a cultura nordestina, mas também impulsiona a economia local.

"O Maior São João do Mundo é mais do que um evento, é uma celebração da identidade e da pluralidade cultural do Nordeste brasileiro. Com muito forró, apresentações artísticas e uma atmosfera contagiante, a festa transforma Campina Grande no centro da arte e da cultura nordestina durante o mês de junho", declara Fábio Farias – CEO e fundador da Love Gifts.

Para eternizar as memórias vividas no "Maior São João do Mundo" e levar um pedaço dessa festa encantadora para casa, a Love Gifts oferece uma ampla variedade de produtos temáticos. Com duas lojas na cidade de Campina Grande, a rede oferece inúmeros itens que são perfeitos para guardar como recordação pessoal e, além disso, a Love Gifts também conta com uma variedade de outras lembrancinhas criativas e diversificadas, que certamente irão agradar aos mais diversos públicos, tornando cada momento especial ainda mais memorável.

Prepare-se para dançar, celebrar e viver momentos inesquecíveis na maior festa junina do país.

