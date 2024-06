Carlos Alberto de Nóbrega revela motivos da saída de Eliana do SBT e descarta mudança para outras emissoras

Em entrevista ao F5, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega falou sobre a saída de Eliana de sua equipe de trabalho. Durante a conversa, ele revelou indícios de que a loira não deixou a emissora de Silvio Santos por questões financeiras, mas por outros motivos.





Segundo Carlos Alberto, líder do programa A Praça é Nossa, a apresentadora ainda não fechou contrato com nenhuma outra emissora. Ele afirmou que Eliana não tem intenção de se mudar para a Globo, descartando também a Record TV e a Band como alternativas.





"Eliana não planeja ir para a Globo por enquanto, isso posso garantir. Somos amigos. Ela está avaliando as opções disponíveis. Mas é certo que não pretende ir para a Record ou para a Band," declarou ele, revelando um pouco do que a amiga está pensando. Após essa declaração, Carlos Alberto comentou novamente sobre a saída de Eliana da emissora. "É realmente uma pena. Ela saiu por motivos legítimos. Concordo com a decisão dela. Sempre deixei claro para o Silvio que não sairia do SBT por dinheiro, mas se desrespeitassem meus limites, sim," insinuando o que pode ter ocorrido.





Em abril, Eliana anunciou oficialmente sua saída do SBT após uma longa parceria de 15 anos. A apresentadora decidiu encerrar sua trajetória no canal em junho de 2024. Depois de quase 15 anos à frente de um programa de grande sucesso, Eliana resolveu buscar novos desafios profissionais, mas sempre valorizando os momentos felizes, as conquistas e os aprendizados adquiridos na emissora.





Ela continuará apoiando o Teleton e se comprometeu a retornar à emissora para participar do programa de arrecadação em prol da AACD.





FONTE: IG