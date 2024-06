Celebre o amor em uma ilha paradisíaca do Caribe

Malliouhana Resort, Mead's Bay Beach Beach. Crédito: Anguilla Tourist Board





No coração do Caribe está Anguilla, uma ilha que oferece uma experiência inesquecível para casais em busca de privacidade, luxo e aconchego em meio a cenários paradisíacos. Aqueles que desejam se casar ou celebrar sua lua de mel podem considerar Anguilla como seu próximo destino romântico.





Celebrações únicas





Os casais que desejam se casar na ilha podem escolher entre lugares isolados, jardins exuberantes, luxuosas vilas ou, até mesmo, iates particulares. Se você quiser fazer isso em um resort, muitos deles oferecem pacotes personalizados e especiais. Além disso, também há planejadores de casamento experientes que irão projetar e criar um casamento memorável e único que reflete as tradições, personalidade e desejos do casal.





Crédito: Anguilla Tourist Board





Exclusividade e tranquilidade





Anguilla é um retiro tranquilo durante todo o ano. Suas opções de resorts, vilas privativas, restaurantes e atrações são projetadas para proporcionar uma estadia perfeita para casais. A privacidade é uma prioridade, permitindo que eles relaxem e desfrutem de momentos íntimos.





Cap Juluca, um Hotel Belmond. Crédito: Anguilla Tourist Board





Praias de sonho





Para complementar uma estadia exclusiva, o mar azul-turquesa, a areia branca e os coqueiros criam um cenário idílico para os apaixonados. Nas praias de Anguilla, como Shoal Bay, considerada uma das praias mais bonitas do mundo, os casais podem andar de mãos dadas para desfrutar de um nascer ou pôr do sol juntos.





Crédito: Anguilla Tourist Board





Gastronomia caribenha





A inspiração culinária de Anguilla é baseada em frutos do mar frescos e sabores caribenhos. Os restaurantes oferecem experiências gastronômicas inesquecíveis. Quando se trata de exclusividade, uma sugestão é conferir um dos seis restaurantes do resort Aurora Anguilla , que inclui a única churrascaria da ilha, além de restaurantes de culinária italiana, japonesa, entre outras. Para o café da manhã, nada como um brunch com frutas tropicais com vista para o mar.





Crédito: Anguilla Tourist Board













Explore da Ilha





Os casais podem alugar um carro para conhecer melhor os recantos do destino ou fazer passeios de caiaque ou barco para seguir as raias e tartarugas marinhas. Os lugares perfeitos para essas atividades são Sandy Island ou Prickly Pear, que oferecem vistas panorâmicas do cristalino Mar do Caribe.





Prickly Pear Cay. Crédito: Anguilla Tourist Board





Momentos íntimos





Little Bay, uma pequena baía escondida, perfeita para momentos a dois. Os casais podem relaxar, se desconectar do dia a dia e aproveitar a tranquilidade. Um passeio a cavalo ao longo de Maundays Bay Beach complementa a experiência ou apenas fique na praia, em tendas luxuosas, para assistir ao pôr do sol.





Crédito: Anguilla Tourist Board





Anguilla é uma joia escondida que combina romance, beleza natural e exclusividade que convida você a uma escapadela romântica em qualquer época do ano. Para verificar os requisitos para celebrar um casamento, entre aqui . Comece a planejar o casamento ou lua de mel dos seus sonhos em Anguilla agora!









Para informações sobre Anguilla, visite o site oficial do Conselho de Turismo de Anguilla: www.IvisitAnguilla.com ; siga-nos no Instagram: @VisiteAnguilla . Hashtag: #MyAnguilla





Sobre Anguilla





Aninhada no nordeste do Caribe, Anguilla é uma beleza tímida, com um sorriso caloroso. Formada por coral e calcário, coberta de verde, a ilha é brindada com 33 praias de areias brancas e água azul turquesa, consideradas as mais bonitas do mundo pelos viajantes mais experientes e pelas principais revistas de viagens. Uma cena culinária fantástica, uma grande variedade de acomodações de qualidade com preços variados, uma série de atrações e um calendário rico em festivais fazem de Anguilla um destino atraente e fascinante. Anguilla fica fora dos roteiros mais populares do Caribe, por isso, manteve um caráter e apelo encantadores. No entanto, pode ser facilmente acessada via Miami, Porto Rico ou St. Maarten. Romance? Elegância pé na areia? Chique descomplicado? Felicidade sem limites? Anguilla é Beyond Extraordinary ("mais que extraordinária", em tradução livre). Acesse www.ivisitanguilla.com





Sobre a Interamerican Network