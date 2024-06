Grupo de saúde participa do Congresso Brasileiro de Análises Clínicas em Natal (RN)

Grupo de saúde participa do Congresso Brasileiro de Análises Clínicas em Natal

Evento é uma imersão em inovação tecnológica, conhecimento científico e debates sobre desafios e oportunidades do setor

FirstLab, Kasvi, LABPOC e Advagen Biotech, empresas que fazem parte do Grupo Bio, participam da 49ª edição do Congresso Brasileiro de Análises Clínicas (CBAC 2024), que acontece até o dia 19 de junho em Natal (RN). Localizadas no Stand 8A, ao lado do DB Diagnósticos, as empresas apresentam as melhores soluções e equipamentos para análises clínicas e industriais, pensados e elaborados com as mais altas tecnologias para otimizar a rotina laboratorial.

Realizado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), no Centro de Convenções de Natal (Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz), o evento reúne profissionais, estudantes e especialistas da América Latina e Caribe, promovendo uma imersão em avanços tecnológicos, conhecimento científico aplicado e debates sobre os desafios e oportunidades do setor.

O CBAC 2024 espera mais de 3 mil visitantes ao longo dos quatro dias de congresso, oferecendo uma plataforma para networking e atualização profissional entre farmacêuticos, biomédicos, biólogos, enfermeiros, gestores de laboratório e autoridades públicas. Além disso, o evento foca no crescimento e atualização contínua dos laboratórios, destacando sua importância na atenção primária e segurança do paciente.

Com uma programação científica que inclui conferências, seminários, painéis, sessões interativas, atividades paralelas, espaço para trabalhos científicos e Curso PNCQ Gestor (voltado aos princípios do Programa Nacional de Controle de Qualidade), abrangendo diversas especialidades e metodologias.

Para mais informações sobre as inscrições e a programação completa, visite o site oficial do CBAC 2024, em www.sbac.org.br/cbac/. Para saber mais sobre o Grupo Bio, acesse www.grupobioholding.com.br.

Sobre a FirstLab

A FirstLab faz parte de um grupo sólido de empresas que trabalham pela vida, com mais de 25 anos de atuação e grande conhecimento no mercado da saúde. Desenvolve e fabrica produtos e equipamentos para Laboratórios de Análises Clínicas, promovendo segurança, inovação e tecnologia nas rotinas laboratoriais sempre pensando na sustentabilidade e atuando com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://firstlab.ind.br/.

Sobre a Kasvi

A Kasvi é uma empresa brasileira dedicada a oferecer as melhores soluções para pesquisa, ciência, diagnósticos, estudos e novas descobertas. Com mais de 10 anos de expertise no mercado laboratorial, a Kasvi é referência em produtos e equipamentos de alta performance para indústrias e laboratórios. Para mais informações sobre os lançamentos e outros produtos, entre em contato pelo site www.kasvi.com.br.

Sobre o LABPOC

O LABPOC é primeiro laboratório point of care do Brasil, - do inglês, ponto de cuidado, ao lado do paciente - e oferece desde XXX serviços de diagnóstico laboratorial para os mais variados segmentos do ecossistema de saúde, proporcionando tecnologias inovadoras, suporte, treinamento, controle de qualidade e laudo para os testes laboratoriais point of care, também conhecidos no Brasil como TLR; teste laboratorial remoto descrito na RDC 302/2005. Resultados de exames que levavam horas ou até dias para saírem, com os serviços e a tecnologia do laboratório, são liberados em poucos minutos, mas com a mesma qualidade dos ensaios laboratoriais tradicionais. Todos os diagnósticos do LABPOC são de alta qualidade e com certificação de renomados ensaios de proficiência. Para saber mais, acesse: https://labpoc.com.br/pt/.

Sobre a Advagen Biotech

A Advagen Biotech iniciou as atividades industriais na área da microbiologia em 2015 e ampliou o escopo de atuação com dezenas de produtos registrados nas mais diversas apresentações. A empresa fabrica e fornece testes rápidos para facilitar o diagnóstico médico para tratar diferentes doenças, utilizando procedimentos e metodologias de produção asseguradas por controles padronizados de qualidade, lógicas estatísticas comprovadas e profissionais capacitados, atende as mais complexas exigências do mercado nacional e internacional. Para saber mais, acesse www.advagen.com.br.

