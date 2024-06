Conheça o Adrenalina Pura - Canal de Streaming especializado

Especializado em filmes de ação, catástrofe, terror e suspense, o streaming ADRENALINA PURA tem em seu catálogo quase 400 produções protagonizadas por astros como Jason Statham, Liam Neeson, Jean-Claude Van Damme, Mel Gibson, Sylvester Stallone, Frank Grillo e muitos outros. O canal está disponível na Prime Video Channels, Apple TV e Claro TV+, e tem novas estreias toda semana, além de produções originais e exclusivas. A assinatura mensal é de R$ 14,90.





O mês de junho já começou com uma produção original do ADRENALINA PURA, Informante (Confidential Informant), que tem no elenco Mel Gibson, Dominic Purcell e Nick Stall, e traz a história de dois agentes da narcóticos que buscam um assassino de policiais, e para isso, infiltram um informante numa gangue.





Já Lutando pela vida (Bennett's war) é protagonizado por um soldado que é dispensado por conta das lesões que sofreu em combate, mas, que, para sustentar sua família, encontra uma nova chance no motocross. Esses dois longas já estão disponíveis.





Outro lançamento dessa semana é A Sombra do Mal (Nightman), terror no qual uma jovem grávida descobre que seu namorado sonâmbulo pode estar envolvido num crime. Dirigido por Mélanie Delloye, traz no elenco Zara Devlin, Eoin Duffy, Mark Huberman.





No dia 24 estreia no ADRENALINA PURA, Infiltrado (Due Justice), protagonizado por Kellan Lutz, que interpreta um advogado ex-militar que pretende se vingar das pessoas que mataram sua mulher e seu irmão, além de terem sequestrado sua filha.





Ainda no mesmo dia, o serviço lança o suspense Americano, escrito, dirigido e protagonizado por Mathieu Demy, como um homem que precisa encontrar a misteriosa mulher que sua mãe deixou como uma de suas herdeiras. O elenco ainda inclui Geraldine Chaplin e Chiara Mastroianni.





Buscando sempre produções renomadas, o ADRENALINA PURA conta com centena de filmes, como é o caso dos sucessos Lamborghini: O homem por trás da lenda, de Bobby Moresco, protagonizado por Frank Grillo, Mira Sorvino e Gabriel Byrne; Colateral (Darkness of a man), protagonizado por Van Damme; e Informante.





Só nesse primeiro semestre de 2024, mais de 20 filmes exclusivos foram adicionados na plataforma, e ainda nesse ano serão lançados mais de 10 longas originais do canal. Estarão disponíveis para os assinantes O Agente das Sombras (Blacklight), um suspense protagonizado por Liam Neeson, como um agente do governo que desvenda uma conspiração, e se torna alvo do FBI. Já 57 Segundos (57 Seconds) traz no elenco Josh Hutcherson (franquia Jogos Vorazes) e Morgan Freeman, numa trama de suspense e ficção-científica envolvendo um anel com o poder de levar as pessoas para 57 segundos no passado. Enquanto Calor Mortal (High Heat) é uma comédia de ação que conta com Olga Kurylenko (007 – Quantum of Solace) no papel de uma chef cujo restaurante é ameaçado pela máfia, mas ela mostra que suas habilidades com as facas vão além da cozinha.





Serviço ADRENALINA PURA

Disponível no Prime Video Channels, Apple TV e Claro TV+,

Assinatura: 14,90 por mês