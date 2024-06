São Paulo Oktoberfest e Escola Panamericana promovem Desafio OktoberArt

SÃO PAULO OKTOBERFEST E ESCOLA PANAMERICANA ESTIMULAM TALENTOS DAS ARTES E DESIGN COM 3º DESAFIO OKTOBERART





A São Paulo Oktoberfest, em parceria com a renomada Panamericana Escola de Arte e Design, está promovendo o Terceiro Desafio OktoberArt. Este programa visa fomentar a criatividade e o talento dos estudantes de arte e design, proporcionando uma oportunidade única para que apresentem seus trabalhos seguindo o conceito do festival, inspirado nas tradições da Oktoberfest de Munique e suas colaborações com universidades alemãs.





O Desafio OktoberArt convida os estudantes a criarem cartazes para a São Paulo Oktoberfest, com os três melhores trabalhos sendo premiados. O cartaz vencedor será utilizado em diversos materiais e atividades de divulgação do evento, conferindo grande visibilidade ao talento do estudante escolhido. Esta iniciativa conta com a participação de 36 alunos e a criação de um total de 45 cartazes.





O júri do Desafio OktoberArt é composto por experientes profissionais do mercado, como Alexander Lipszyc, Diretor Geral da Panamericana, Rodrigo Castanho e Marcio Lupinacci, Coordenadores de Ensino da instituição, além de Walter Cavalheiro e Amanda Santos, representando a São Paulo Oktoberfest. O anúncio dos três melhores cartazes e do projeto vencedor será feito até o final de julho.





A premiação deverá acontecer durante a cerimônia de abertura oficial do evento, no dia 12 de outubro. Todos os projetos participantes do Desafio farão parte de uma exposição online entre os dias 14 e 31 de outubro no site da escola https://www.escola-panamericana.com.br/













Além do Terceiro Desafio OktoberArt, a São Paulo Oktoberfest tem historicamente envolvido estudantes de diversas áreas como fotografia, jornalismo, gastronomia, eventos e produção, proporcionando-lhes uma experiência prática ao lado de profissionais experientes, além de palestras em universidades sobre a organização de grandes eventos e o relacionamento com o público.





"O Terceiro Desafio OktoberArt, em parceria com a Panamericana, busca incentivar os jovens talentos da academia e colaborar para o futuro das artes no Brasil. Juntos, vamos celebrar uma experiência cultural inesquecível durante o festival, que será um dos principais palcos para a celebração dos 200 anos da imigração alemã no Brasil", comenta Walter Cavalheiro, Presidente da São Paulo Oktoberfest.





"Não tenho palavras que possam agradecer ao tamanho da ajuda educacional que a São Paulo Oktoberfest oferece aos Alunos da nossa instituição. Fomos mais uma vez honrados com a responsabilidade de criar a comunicação desse gigantesco e maravilhoso evento", comenta Alex Lipszyc, Diretor Geral da Panamericana.





A São Paulo Oktoberfest no Parque Villa Lobos





Neste ano, a São Paulo Oktoberfest será realizada pela primeira vez no Parque Villa Lobos, de 10 a 20 de outubro, oferecendo uma experiência abrangente, com músicas típicas, apresentações de grandes bandas nacionais, diversão garantida para toda a família, incluindo brinquedos para as crianças, e uma experiência gastronômica e cervejeira de alta qualidade.





A programação do festival contará com atrações musicais como Péricles, Roupa Nova, Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Marcelo Falcão, Maneva e Thiaguinho, entre outros que ainda serão anunciados. A banda Cheers for Beers será a residente do palco principal. O lineup também conta com bandas típicas e grupos folclóricos, como Dauerlaufband, Banda Vox3 e Sonora Pop, além dos grupos Freiheit, Tirol e Tanzfreund.





As vendas de ingressos para a 7ª edição da São Paulo Oktoberfest terão início no dia 24 de junho. Entretanto, os clientes dos cartões de crédito Bradesco, Bradescard, next e Digio já tiveram acesso a uma pré-venda exclusiva a partir de 17 de junho. Os ingressos deverão ser adquiridos exclusivamente através da plataforma de vendas oficial do festival: https://www.ticket360.com.br/





Sobre a IMM





No mercado há mais de 10 anos, a IMM, que atua nas áreas de Mídia, Esporte e Entretenimento, é referência em entretenimento ao vivo para o público e marcas, e seu portfólio é seu maior diferencial. Vai do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul, aos musicais da Broadway de primeira classe, passando pelo Cirque du Soleil, pelo maior festival de restaurantes do mundo, o Taste Festivals, pelo GO CUP, o maior torneio de futebol infantil do mundo e pelos consagrados São Paulo Fashion Week e São Paulo Oktoberfest.