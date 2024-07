Eurocopa 2024 - Austria surpresa do futebol!

26 Junho 2024

Áustria, país do esqui e campeã em esportes de inverno. Quem diria, selecionada para participar da Eurocopa (Campeonato Europeu de futebol) 2024 no mesmo grupo da França, Alemanha e Polônia, não era de causar grandes espectativas por parte da maioria da torcida.

Colocada no Grupo D ao lado de alguns adversários difíceis, parecia que a Áustria teria dificuldade em chegar a segunda fase.

A Polônia possui um dos atacantes mais fortes de todos os tempos, Robert Lewandowski. A Holanda está repleta de talentos, especialmente na defesa. A França acaba de sair de uma campanha na Copa do Mundo de 2022, onde terminou como vice-campeã e conta com o belo atacante Kylian Mbappé.

A vitória sobre a equipa holandesa repleta de estrelas – a primeira da Áustria em 34 anos – provocou grandes celebrações entre a equipe.

Resumindo ao fim da primeira fase, para surpresa de muitos a Áustria se classifica como primeira do Grupo! A Áustria esta em festa mesmo não sendo ainda uma partida da final! Ja é possível ver pelas ruas de Vienna carros com bandeirinhas austríacas. Para quem é o país do esqui, ter se classificado na Eurocopa em primeiro lugar na frente da França e da Holanda ja esta valendo!