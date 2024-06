DNA Center recebe participantes do Congresso Brasileiro de Análises Clínicas e apresenta parque tecnológico de ponta

Troca de experiências, conhecimento e networking fizeram parte da participação do grupo DNA Center no 49º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, que se encerra nesta quarta-feira (19), no Centro de Convenções, em Natal. Os dias foram marcados também pelas visitas de congressistas e de integrantes da Organização Feminina de Análises Clínicas (OFAC), ao Núcleo Técnico Operacional da empresa, que reúne todo o parque de máquinas e equipamentos, na Cidade Alta.

O congresso contou com profissionais de diagnóstico laboratorial de todo o País e da América Latina para uma imersão em inovação tecnológica, conhecimento científico aplicado às análises clínicas e debates sobre desafios e oportunidades do setor. O grupo DNA Center esteve presente destacando o sucesso da sua rede de franquias e a sua posição no mercado como laboratório de apoio.

"Para nós foi uma satisfação muito grande participarmos como congressistas, como expositores. Pudemos mostrar que o DNA Center está preparado para assumir qualquer procedimento, qualquer exame laboratorial, tanto no campo das análises clínicas, como da citogenética, como das PCR, que é a biologia molecular, tão conhecida após o movimento da Covid. Nós firmamos esse posicionamento agora nesse evento, muito importante na nossa classe, visando uma consolidação no ramo de apoio de franquias e de prestação de exames laboratoriais", disse a diretora técnica do grupo, Andrea Fernandes.

Durante as visitas ao NTO, os participantes do congresso, de várias partes do país, conheceram todo o processo de análise dos exames, desde a chegada das coletas até o resultado final, conversaram com os profissionais e souberam mais detalhes sobre os equipamentos de ponta que compõem o parque tecnológico do DNA Center.

Um dos visitantes foi o diretor da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Marcello Mascarenhas. Ele destacou a qualidade do serviço oferecido pelo grupo no Rio Grande do Norte. "Eu acredito que isso reflete a forma de gestão desse grande laboratório. Mostra o cuidado não só com a qualidade do exame que está sendo executado, da tecnologia, mas o cuidado com o profissional para ele se sentir bem e poder produzir bem, poder trabalhar bem. Percebi que a empresa busca o diagnóstico de uma forma diferenciada e isso faz a diferença", relatou.

No último dia de congresso, os membros da Organização Feminina de Análises Clínicas (OFAC) também visitaram o Núcleo Tecnológico. A OFAC é uma comunidade de laboratórios no Brasil que capacita e treina gestores e colaboradores.

"Está sendo uma experiência incrível de vivenciar e presenciar o quanto que esse laboratório aqui é grandioso, com um grande aparato tecnológico. A gente percebe que os equipamentos são de ponta. Estão de parabéns", elogiou a CEO da OFAC, Marbênia Lincoln.

O DNA Center também recebeu a visita de representes de empresas de maquinários e de laboratórios de apoio que estiveram no congresso.

Editor de Saúde local: Dr. Willen Moura