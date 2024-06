Conheça a segunda cidade mais segura do Brasil, segundo Atlas da Violência

Dados do ranking são de municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes









Dados do ranking são de municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes





Atibaia é a cidade mais segura do estado de São Paulo e a segunda do Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, segundo os dados divulgados pelo Atlas da Violência 2024 na última terça-feira (18), comprovando a efetividade de todo investimento da Prefeitura na área nos últimos anos.





Cidade segura





Realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o levantamento apontou que a Capital Nacional do Morango registrou taxa de 3,2 homicídios estimados por 100 mil habitantes, a menor do estado de SP e a segunda menor do Brasil.









Dados de Atibaia





Com uma população de 158.647 habitantes, Atibaia teve cinco homicídios registrados em 2022 e nenhum homicídio oculto, somando cinco homicídios estimados. O resultado alcançado por Atibaia a colocou em lugar de destaque entre os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, graças ao pesado investimento da Prefeitura.

Investimentos em segurança





Os bons índices de segurança em Atibaia são fruto dos crescentes investimentos da Prefeitura na área. Além dos 26 totens de segurança (16 em escolas municipais e 10 em praças), a Prefeitura instalou câmeras de monitoramento nas entradas e saídas da cidade, nas vias mais importantes e em todas as unidades de saúde e escolas municipais. Foram mais de 2 mil câmeras instaladas nos últimos quatro anos, um aumento de mais de 4.000%.

















A segurança também foi reforçada com a ampliação da frota e do efetivo da Guarda Civil Municipal: são 11 novas viaturas modelo Jeep Renegade e 67 novas vagas por concurso público com previsão de início já em 2025. O Executivo Municipal também ampliou o Centro de Operações e Inteligência de Atibaia (COI), implantando novos equipamentos tecnológicos, como computadores e mesa controladora, e aumentando a quantidade de servidores e telas de vigilância, medidas que têm contribuído significativamente para a prevenção e redução da criminalidade.





Taxa de homicídios estimados





O estudo leva em consideração não somente os homicídios registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde (MS), mas também os chamados homicídios ocultos, óbitos classificados no sistema do MS como mortes violentas com causa indeterminada (MVCIs). São homicídios, suicídios ou mortes ocasionadas por acidentes para as quais as autoridades não puderam ou não souberam estabelecer a causa correta.





Com base nos microdados de mais de 3 milhões de mortes violentas ocorridas no Brasil entre 1996 e 2021, o levantamento utilizou técnicas de machine learning para identificar e quantificar mortes violentas que não foram qualificadas como tal, mas que têm grande probabilidade de serem homicídios.