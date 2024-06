Quadrilha animará Cidade Alta em ação do São João do Comércio, na sexta (21)

Grupo "Rei do Baião", de Cidade da Esperança, e Quinteto do Forró farão cortejo pelas ruas do Centro animando consumidores e comerciantes

As ruas da Cidade Alta entram no clima de um verdadeiro arraiá na tarde da sexta-feira (21), a partir das 16h, com a animação da Quadrilha Tradicional Rei do Baião. A intervenção artística integra a grade de ações do São João do Comércio 2024, promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio RN), em Natal.

Os casais que compõem a quadrilha, de Cidade da Esperança, sairão do Sesc Rio Branco em cortejo pelo Centro, juntamente com o Quinteto do Forró, grupo que está animando o comércio e clientes no Alecrim e Cidade Alta, desde 7 de junho. Eles seguem até a Rua João Pessoa, onde ocorrerá uma apresentação.

Sobre o São João do Comércio

De 7 de junho a 14 de julho, o Sistema Comércio RN promove a 1ª edição do São João do Comércio - ação que faz parte da campanha Compre de Quem Tá Perto. Em maio, foram realizadas capacitações gratuitas para os microempreendedores que atuarão durante o período das festas juninas e, em junho e julho, uma vasta programação cultural acontece com o objetivo de impulsionar o comércio de rua nos bairros do Alecrim e Cidade Alta.