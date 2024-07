Brasileiro é Assassinado em Lisboa Após Defender Mulheres em Bar

Na última terça-feira (23), Keldeny Silva, um jovem brasileiro de 21 anos, foi assassinado na região metropolitana de Lisboa ao defender duas mulheres que estavam sendo importunadas por um grupo em um bar.





Natural de Goiânia, Goiás, Keldeny trabalhava há poucos meses em um bar em Carcavelos, uma região litorânea próxima à capital portuguesa conhecida por sua grande comunidade brasileira.





De acordo com o jornal "Cascais 24 horas", Keldeny interveio quando um grupo começou a incomodar as clientes dentro do estabelecimento. Mais tarde, por volta da meia-noite, enquanto aguardava um carro solicitado por aplicativo no estacionamento, o grupo o atacou. O jovem foi morto no local, após ser golpeado pelas costas com um objeto metálico e esfaqueado no pescoço.





Na mesma madrugada, o suspeito do crime, um jovem português, se entregou à Guarda Nacional Republicana (GNR).





A investigação está sendo conduzida pela divisão de homicídios da Polícia Judiciária (PJ), que apresentará o suspeito hoje no Tribunal de Justiça para interrogatório.





Keldeny, que completaria 22 anos em outubro, vivia com sua irmã na região de Tires, nos arredores de Cascais.





