Fundação de Beyoncé Apoia Estudantes da Universidade Estadual da Bahia com Bolsas de Estudo

Criada em 2013 por Beyoncé, a Fundação BeyGOOD tem como objetivo apoiar programas marginalizados e com poucos recursos. No Brasil, a organização beneficiará a Universidade Estadual da Bahia (UNEB), onde 15 estudantes receberão cerca de R$ 10 mil em bolsas de estudo.

No ano passado, representantes da Fundação visitaram a UNEB para formalizar a parceria. Além da UNEB, a BeyGOOD também apoia instituições como a Universidade Estadual do Alabama e a Universidade Estadual de Jackson, nos Estados Unidos, e o Instituto Francês da Moda, em Paris.

A Fundação também demonstrou solidariedade durante as enchentes no Rio Grande do Sul, mobilizando suas redes sociais para arrecadar doações em apoio às vítimas do desastre natural.





FONTE: IG