O que está acontecendo com Silvio Santos

Como se contrai H1N1 Esse vírus, como outros semelhantes, se espalha por meio de gotículas respiratórias através da tosse, espirro ou fala do infectado, ou ao tocar boca, nariz ou olhos após o contato com superfícies contaminadas.

SBT nega internação - Sintomas

Ainda não se sabe o real estado do apresentador e a assessoria de imprensa do SBT negou que ele esteja internato, no entanto, os sintomas mais comuns desta enfermidade que podem estar sendo sentidos por Silvio Santos são febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo e fadiga.