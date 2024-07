Ricaços suspendem doações a Biden para pressioná-lo a desistir da candidatura

Doadores Importantes do Partido Democrata Retêm Contribuições para Pressionar Biden a Desistir da Reeleição

Reprodução imagem: Casa Branca (White House)

De acordo com o R7, importantes financiadores do Partido Democrata estão cortando doações à campanha de Joe Biden como forma de pressioná-lo a desistir de disputar a reeleição. O desempenho preocupante do presidente americano no recente debate com Donald Trump tem alarmado os doadores.

Abigail Disney, herdeira da famosa companhia de entretenimento, afirmou que reteria suas doações ao partido, a menos que Biden desistisse da campanha. Em entrevista à CNBC, ela declarou: “Se Biden não renunciar, os democratas perderão. Disso tenho absoluta certeza. As consequências da perda serão genuinamente terríveis.”

O roteirista Damon Lindelof também está entre os que interromperam suas contribuições aos democratas, propondo um “DEMbargo” – um embargo de recursos para o partido até que Biden anuncie sua desistência. “Quando um país não se comporta como queremos, aplicamos duras sanções econômicas. É um dar e receber – dano de curto prazo para cura de longo prazo”, explicou Lindelof.

Outro nome que se juntou ao movimento foi o filantropo Gideon Stein, que suspendeu repasses de US$ 3 milhões (R$ 16,4 milhões) previstos para o Partido Democrata. Reed Hastings, cofundador da Netflix e um importante apoiador do partido, também vocalizou a necessidade de Biden desistir da candidatura. Hastings e sua esposa, Patty Quillin, doaram mais de US$ 20 milhões (R$ 109,6 milhões) aos democratas nos últimos anos.

Apesar das críticas, Biden reconheceu seu desempenho ruim no debate, mas não deu qualquer sinalização de que planeje encerrar sua campanha neste momento. O Partido Democrata formalizará em agosto o nome do candidato à presidência. As eleições estão previstas para novembro.

A campanha de reeleição de Biden possui US$ 240 milhões (R$ 1,3 bilhão) em caixa, quantia que não poderia ser transferida a outro candidato que não fosse a vice na chapa, a atual vice-presidente Kamala Harris.