Descoberta da USP pode ajudar a entender as causas de alguns transtornos Neurológicos

O estudo, realizado pela USP, revelou que crises convulsivas na infância podem causar alterações duradouras no cérebro, mesmo sem a morte de neurônios. Essas alterações são responsáveis por um conjunto de problemas comportamentais e cognitivos que persistem na vida adulta, aumentando o risco de desenvolver transtornos como autismo, TDAH, esquizofrenia e epilepsia.





Principais descobertas:





Neuroinflamação persistente: As crises desencadeiam um processo inflamatório crônico no cérebro, afetando regiões como o hipocampo e o córtex pré-frontal, que são cruciais para a memória, aprendizado e controle de emoções.

Alterações na neuroplasticidade: O cérebro se torna excessivamente plástico, formando conexões neurais mais fortes do que o normal. Essa hiperplasticidade, embora possa parecer benéfica, leva a prejuízos cognitivos e aumenta o risco de epilepsia.

Semelhança com o sono REM: A atividade cerebral em estado de vigília se assemelha ao sono REM, o que pode explicar alterações sensoriais e perceptuais características da esquizofrenia.

Déficits cognitivos: Os indivíduos afetados apresentam dificuldades de atenção, memória e filtragem de informações sensoriais.

Alterações comportamentais: Hiperlocomoção, dificuldades de interação social e hipersensibilidade a estímulos são comuns.





Importância do estudo:



Entendimento das causas: A pesquisa contribui para desvendar os mecanismos biológicos por trás das comorbidades entre epilepsia e transtornos psiquiátricos.

Novas perspectivas para o tratamento: Ao identificar as alterações cerebrais causadas pelas crises, abre-se a possibilidade de desenvolver novas terapias para prevenir ou reverter os danos.

Intervenção precoce: A pesquisa enfatiza a importância de intervenções precoces para minimizar os impactos a longo prazo das crises na infância.





Em resumo



As crises convulsivas na infância deixam marcas profundas no cérebro, afetando o desenvolvimento e aumentando o risco de diversos transtornos mentais. A neuroinflamação e as alterações na neuroplasticidade são os principais mecanismos envolvidos nesses processos. A descoberta de que essas alterações são potencialmente reversíveis abre caminho para novas abordagens terapêuticas e para a prevenção de complicações futuras.