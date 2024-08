Dia dos Pais deve movimentar R$7,7 bi em vendas

O Dia dos Pais deste ano deverá alcançar a marca de R$ 7,7 bilhões em vendas, de acordo com projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Se confirmado, o número representaria um avanço de 4,7% em relação à mesma data de 2023, já descontada a inflação.

Ainda de acordo com o CNC, itens de vestuário (R$3,07 bi), produtos de perfumaria e cosméticos (R$1,51 bi) e de utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$1,19 bilhão) devem responder por quase 75% das vendas totais no varejo. E para assegurar as vendas, os lojistas investem em campanhas promocionais para atrair a clientela.

Na capital potiguar, de 1º a 11 de agosto, o Natal Shopping celebra o Dia dos Pais com a emocionante campanha "Pai em Primeiro Lugar". A iniciativa destaca a importância da paternidade na vida das crianças, incentivando a busca por saúde física, mental e bem-estar geral através da prática de exercícios físicos e do tempo de qualidade entre pais e filhos.

Para participar, os clientes que realizarem compras a partir de R$600,00 ganharão uma mochila exclusiva da marca Track&Field, ideal para acompanhar pais e filhos em suas atividades físicas e aventuras diárias. A promoção será de 1 brinde por CPF, enquanto durarem os estoques.

Diana Petta, gerente de marketing do empreendimento, comenta que "com a campanha 'Pai em Primeiro Lugar', queremos não só celebrar a data, mas também ressaltar a importância da relação pai e filho para o desenvolvimento saudável das crianças. Através de ações que incentivam o exercício físico e o tempo de qualidade juntos, buscamos promover o bem-estar e fortalecer os laços familiares".

Esporte e tempo de qualidade

Como parte da campanha, o shopping também realiza ações que promovem o tempo de qualidade entre pais e filhos. A começar pela transmissão de todos os jogos das Olimpíadas de Paris 2024. Desde a abertura do evento, a Praça de Alimentação se transformou em um verdadeiro ponto de encontro para os torcedores, com um telão de alta definição exibindo todas as competições.

Durante todo o evento esportivo, haverá atividades interativas e a presença de convidados especiais. Especialistas em esportes e vida saudável, assim como atletas locais, estarão presentes para comentar os jogos, compartilhar suas experiências e oferecer dicas valiosas sobre saúde e bem-estar.

Junto a isso, o empreendimento recebe uma etapa do maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series no próximo domingo (04). A largada está prevista às 06h15 para o percurso de 10km, às 06h30 para o percurso de 5km e às 08h para o percurso Kids.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da marca Track&Field. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha Finisher. A retirada dos kits será realizada entre os dias 01 e 03 de agosto, das 10h às 22h, na loja Track&Field Natal Shopping.

SERVIÇO

O que: Campanha promocional Dia dos Pais. A cada R$600,00 em compras, o cliente ganhao uma mochila exclusiva da Track&Field.

A promoção será de 1 brinde por CPF, enquanto durarem os estoques.

Quando: De 1° a 11 de agosto