Férias na Europa? Que tal o interior da ÁUSTRIA?

Pensando em passar umas férias pelo interior da Áustria? Quer fugir de grandes capitais européia e buscar um pouco mais de paisagens cinematográficas? Veja abaixo nossas dicas para disfrutar as belezas austríacas!

Vale lembrar que durante os meses mais frios (Nov – Mar) algumas atrações permanecem fechadas, então é sempre bom verificar o horário de abertura antes!

Innsbruck

Uma cidade encantadora rodeada por montanhas com 310 mil habitantes e famosa no inverno por ter muitas pistas de esqui na região.

Um dia é suficiente para caminhar pelo centro antigo e admirar seus belos edifícios e bons restaurantes com comidas típicas da região. Uma dica importante e que não pode faltar no seu passeio, é uma parada na Igreja da Corte (Court Church).

Igreja da Corte (Court Church)

Situada na cidade Velha de Innsbruck, a Igreja da Corte (no estilo gótico) foi construída entre 1553 e 1563 para abrigar o túmulo do Imperador Maximiliano I, que morreu em 1519. O túmulo de mármore preto do Imperador Maximiliano, destinado a glorificar o Sacro Império Romano, é um belo exemplo de artesanato e é considerado a “obra de arte mais notável” de Innsbruck.

A Igreja da Corte, também chamada de “Schwarzmanderkirche” (literalmente “Igreja dos Homens Negros”), é famosa por seu homônimo “Homens Negros” – 28 estátuas de bronze renascentistas em tamanho natural de figuras históricas importantes localizadas perto do túmulo de mármore do Imperador Maximiliano I, consideradas obras-primas da escultura renascentista.

Uma dica: visite o Museu Tirolês de Arte Popular ao lado, que contém a mais importante coleção de artefatos culturais do Tirol.

Swarovski

Ainda na região de Innsbruck, uma parada obrigatória é na fábrica de cristais da Swarovski!

Daniel Swarovski, que fundou sua empresa de corte de cristal em Wattens, Tirol, em 1895, teve uma visão desde o início – ver o cristal não apenas como um material, mas como inspiração. Com esta visão em mente, a Swarovski (Swarovski Crystal Worlds) foi inaugurada em 1995 para o centésimo aniversário da Swarovski como uma homenagem aos clientes e fãs do cristal.

O artista multimídia André Heller desenhou um lugar único e mágico que já foi visitado por mais de dezesseis milhões de visitantes de todo o mundo. O ambiente é dividido em 18 ambientes, cada um com um tema diferente. Veja abaixo alguns destaques:

A Arte da Performance

Esse ambiente celebra o relacionamento de longa data da Swarovski com os principais artistas de Hollywood. Aqui podemos encontrar algumas roupas originais usadas por Elton John, Lady Gaga e Dita von Teese que estarão ao lado de recriações da roupa Blonde Venus de 1932 de Marlene Dietrich, que marca a primeira vez que Swarovski apareceu em uma grande tela, e do vestido Moschino Chandelier de Katy Perry que ela usou no Met Ball de 2019.

Além disso encontramos tambem o vestido Foraeva de Björk e peças de Lady Gaga e Beyoncé que compõem apenas alguns dos itens notáveis em exposição.

Outro ambiente que merece destaque é o da Luz silenciosa:

Aqui neste ambiente encontramos a magia eterna do inverno e lá dentro está sempre nevando com uma temperatura de aproximadamente -10° celsius. Ainda que você vá no verão, pode ter um gostinho de como é estar lá durante o inverno!

Outro destaque é para a cúpula de cristal:

A cúpula do Crystal Dome foi modelada a partir da cúpula geodésica de Richard Buckminster Fuller (1895–1983). Esta cúpula do Crystal Dome é composta por 595 espelhos que criam um efeito especial de profundidade e dão ao espectador a sensação de estar dentro de um cristal. Oito dos espelhos são os chamados “espelhos espiões” que escondem fascinantes objetos de arte de vários artistas. Por ter um cenário tão espetacular, o Crystal Dome é também um local popular para casamentos.

Ao final do tour, os visitantes podem chegar à Loja Swarovski depois de já terem visitado todos os diversos ambientes.





Durante o verão, a Swarovski preparou ainda uma surpresa. Nos jardins ela colocou espetáculos em parceria com o Circo-Teatro Roncalli que encantaram os visitantes com acrobacias e apresentações diárias.





Tratzberg Castle

Quando pensamos em visitar um castelo sempre pensamos que antigamente ele foi habitado por reis e membros da realeza, etc. Entretanto, que tal visitar um castelo onde ainda hoje membros da família habitam no local?

O que começou há mais de 500 anos como uma pequena “fortaleza” tornou-se um dos mais belos e mais bem preservados castelos renascentistas da Áustria. O Castelo de Tratzberg mudou de donos muitas vezes, sofreu muitos golpes, porém foi sempre constantemente ampliado. Hoje, o Castelo de Tratzberg é um dos poucos castelos que ainda é propriedade privada e até serve como residência da família do Conde Goëss-Enzenberg.

O Castelo de Tratzberg foi mencionado pela primeira vez em documentos no século XIII e serviu como uma antiga fortaleza fronteiriça contra a Baviera, porém foi completamente destruído por um incêndio em 1492.

O imperador não reconstruiu Tratzberg, mas trocou as ruínas por um castelo pertencente aos ricos proprietários de minas de prata, Tänzel. Em 1500, eles construíram a primeira parte gótica tardia do atual Castelo de Tratzberg de uma maneira extraordinariamente esplêndida e luxuosa e a decoraram com mármore, madeira e ferragens extraordinariamente ornamentados.

Em 1554, o rico comerciante de Augsburg, Georg Ritter von Ilsung, adquiriu o castelo e expandiu e alterou Tratzberg no espírito da Renascença.

Hoje em dia o castelo mesmo sendo habitado por familiares do conde Ulrich Goëss-Enzenberg foi aberto para visitas e é um passeio muito recomendado. Um pequeno porém belo e charmoso castelo nos arredores de Innsbruck, coração do Tirol no interior da Áustria!

Vale mencionar que antes da sua visita começar, existe um tour virtual onde você coloca o óculos que te dá a imersão de 360° permitindo se sentir na época de quando o próprio castelo estava sendo construído!

Grossglockner

Já que você vai estar pelo interior da Áustria, uma dica top que não pode ficar de fora do roteiro é passar pela estrada Grossglockner que é considerada uma das mais belas estradas alpinas panorâmicas do país!

A estrada se estende por 48 quilômetros e mistura-se com as montanhas, com cada curva indo direto para o coração do Parque Nacional Hohe Tauern. Majestosos cumes de montanhas, geleiras, vales exuberantes e florestas vão criar várias oportunidades para belas fotos!

Ao longo da estrada, há 36 voltas para enfrentar subidas e descidas e o ponto mais alto que se pode dirigir é na verdade o Edelweiss Spitze, a 2.571 metros. A partir daqui você pode desfrutar de uma vista deslumbrante de mais de 30 montanhas de três mil metros - e também de Grossglockner, que, com 3.798 metros, é a montanha mais alta da Áustria!

Para entrar na estrada é necessário pagar uma entrada, porém com apenas um bilhete diário você pode visitar todo o parque, 7 trilhas temáticas e diversas áreas de lazer. Um passeio que vale muito a pena!





Nossas dicas:

Igreja da Corte (Court Church)

Universitätsstraße 2, 6020, Innsbruck

https://www.tiroler-landesmuseen.at/haeuser/hofkirche/





Swarovski Mundo dos Cristais

Herzog-Friedrich-Straße 39, 6020 Innsbruck

https://kristallwelten.swarovski.com





Castelo Tratzberg

A-6200 Jenbach

https://www.schloss-tratzberg.at/





Agosto/2024