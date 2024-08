O que é mpox, que fez ministério da Saúde convocar reunião

Imagem: Divulgação Freepik e Parâmetro Saúde





Com o aumento dos casos de mpox e a presença de uma nova variante do vírus na África, o Ministério da Saúde do Brasil anunciou uma reunião para esta terça-feira (13) com o objetivo de discutir a situação da doença. Em comunicado, o ministério destacou que a reunião com especialistas visa atualizar as recomendações e o plano de contingência para a mpox no país, reforçando a vigilância e os serviços de assistência médica.



O ministério afirmou que está acompanhando atentamente a situação global da mpox e mantendo contato com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras instituições, como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC). Apesar da atenção ao cenário internacional, a avaliação atual do ministério é que o risco da doença para o Brasil permanece baixo. Até o momento, em 2024, foram registrados 709 casos e 16 óbitos relacionados à mpox no país, com o mais recente ocorrido em abril de 2023.

Quanto à vacinação, o ministério lembrou que, em 2023, a imunização contra a mpox foi realizada em um contexto de emergência em saúde pública, com doses liberadas provisoriamente pela Anvisa. O ministério garantiu que, se novas evidências indicarem a necessidade de ajustes no planejamento, as medidas necessárias serão adotadas e divulgadas.

Na semana anterior, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocou um comitê de emergência para avaliar a situação da mpox na África e o risco de disseminação internacional do vírus. Em sua rede social, Tedros explicou que a decisão foi tomada devido ao aumento de casos fora da República Democrática do Congo, onde as infecções vêm crescendo nos últimos dois anos, agravadas por uma mutação que facilita a transmissão de pessoa para pessoa e por casos suspeitos na província de Kivu do Norte.

A OMS também emitiu um comunicado solicitando aos fabricantes de vacinas contra a mpox que submetam pedidos de análise para uso emergencial das doses, visando acelerar a disponibilidade de vacinas em situações de emergência em saúde pública. A autorização emergencial permitiria que organizações como a Aliança para Vacinas (Gavi) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) adquirissem e distribuíssem as vacinas, especialmente para países de baixa renda.

A mpox é uma doença viral zoonótica transmitida pelo contato com animais selvagens infectados, pessoas ou materiais contaminados. Os sintomas incluem erupções cutâneas, linfonodos inchados, febre, dores no corpo, e, em casos graves, a doença pode ser fatal. O tratamento é de suporte, focado em controlar os sintomas e evitar complicações. Na República Democrática do Congo, a taxa de mortalidade da cepa predominante é significativamente alta, com mais de 479 mortes registradas desde o início do ano.

Em maio de 2023, a OMS declarou que a mpox não era mais considerada uma emergência de saúde pública de importância internacional, após ter sido classificada como tal em julho de 2022. No entanto, o diretor-geral da OMS alertou que o fim da emergência não significa o fim dos desafios de saúde pública, enfatizando a necessidade contínua de vigilância e resposta robusta à doença.

Curso sobre Mpox - Varíola dos Macacos