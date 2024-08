SBT emite NOTA DE LUTO por Silvio Santos

Veja, na íntegra, a nota de luto do Sistema Brasileiro de Televisão em decorrência do falecimento do apresentador Silvio Santos.





NOTA DE LUTO:

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.

Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.

A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.

Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos.

Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão.

Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações.

Maisa Alves (Assessoria de Imprensa)



Nota: Nós que fazemos a equipe do Diário Potiguar e Agência potiguar nos solidarizamos com a família de Silvio Santos e toda a família SBT.