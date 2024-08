The Brando conquista respeitada certificação sustentável para hotéis de luxo

Paradisíaco resort na Polinésia Francesa recebe alto nível do selo Corporate Social Responsibility (CSR) da Certificação AFNOR





Localizado no paradisíaco atol privado de Tetiaroa, na Polinésia Francesa, o The Brando confirma sua importância no setor de hotéis de luxo e recebe a mais alta certificação da Corporate Social Responsibility (CSR) ao obter o alto nível de comprometimento com o selo da Certificação AFNOR. Com isso, o resort firma um compromisso inspirador onde simplicidade e luxo se misturam perfeitamente.





"O selo chega para mostrar nosso empenho e engajamento contínuo em sustentabilidade, além de se tornar nosso guia para reinventar o modelo de hotel e a maneira como fazemos negócios", explica Valérie Gachon, Gerente Geral do hotel.





O trabalho envolvido na obtenção do selo levou o The Brando a dialogar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e seguir as recomendações da norma internacional ISO 26000 em sua cultura de CSR. "Para o hotel é muito mais do que uma recompensa, é uma forma de medir o desempenho na abordagem de CSR, preparar a implementação de novas estratégias e reduzir o risco de greenwashing", explica Clara, Coordenadora Regional de CSR dos hotéis do Pacific Beachcomber Group.





Realizada pela AFNOR Certification a avaliação que levou o The Brando para a obtenção dessa conquista envolveu prestadores de serviços que foram entrevistados sobre as práticas sociais e ambientais do resort, a visão, a governança de sua política de CSR e sua implementação e comunicação. Os pontos fortes identificados foram a proatividade e o comprometimento do hotel, a qualidade do serviço considerada ímpar e o controle dos impactos ambientais locais, que também se destacaram como exemplares.