Recursos 3D contribuem para a assistência e o ensino no Huol-UFRN

O Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol-UFRN), da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), está investindo, cada vez mais, em tecnologias para melhorar as formas de tratamentos, pesquisas científicas e o ensino em saúde. É nesse sentido, que recursos tridimensionais, conhecidos como 3D, estão sendo utilizados na instituição vinculada à Ebserh, potencializando seus serviços em todo o país.





Impressões de órteses





Pacientes do Huol-UFRN, com esclerose lateral amiotrófica (ELA) também recebem órteses produzidas pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS). Danilo Nagem, coordenador técnico-científico do projeto RevEla, iniciativa responsável por essas impressões dentro do LAIS, relatou que é feito o escaneamento do paciente para desenvolvimento de órteses inteligentes ou estáticas sob medida. "O paciente de ELA sofre de encurtamento das articulações, então conseguimos escanear a mão do paciente e desenvolver um modelo para essa órtese, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas em seu dia a dia".





Produção de manequins para ensino, moldes e biomodelos para cirurgias





A tecnologia 3D tem sido utilizada na fabricação de biomodelos. De acordo com o chefe da Divisão de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital, Adriano Germano, há mais de uma década esse recurso é utilizado na instituição, se intensificando nos últimos cinco anos. As impressões são feitas em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer a partir das tomografias realizadas nos pacientes. "A tecnologia 3D nos permite construir os modelos anatômicos do paciente para visualizar melhor a patologia e a intervenção necessária e, com isso, simular a cirurgia antes de executar nos pacientes".





Rychard Silva, de 34 anos, passou por uma cirurgia de reconstrução facial após ter sido atingido por um projétil de arma de fogo em um assalto em 30 de junho de 2018. O ferimento causou a perda do olho esquerdo e de parte da face, que foi reconstruída com uma tela de titânio a partir da projeção em biomodelos 3D. Já com seis anos após a intervenção, relatou que não sente dores ou incômodo: "Eu mastigo tudo, minha fala está muito boa e, inclusive, canto. Estou muito satisfeito com a cirurgia que me proporcionou voltar a fazer tudo isso".





Já a jornalista Juliana Silva, de 30 anos, passou pela cirurgia ortognática no Huol-UFRN, no dia 11 de setembro de 2023, procedimento que consiste na correção da posição dos maxilares. "A utilização de tecnologia 3D foi essencial. Eu não sinto dores e com três meses de pós-operatório eu já estava conseguindo comer normalmente. Eu estou muito satisfeita, tenho uma melhor qualidade de vida e minha autoestima aumentou em 100%".





Sobre a Ebserh





