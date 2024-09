Após plano frustrado de se aposentar, Boninho anuncia demissão da Globo após 40 anos

Imagem: Reprodução Instagram



O diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, anunciou sua saída da Globo nesta sexta-feira, 13. Após 40 anos na emissora, onde comandou programas icônicos como o Big Brother Brasil, Boninho passará o comando do reality show para Rodrigo Dourado a partir do próximo ano.

De acordo com o Estadão, o anúncio foi feito por Boninho através de uma publicação no Instagram, onde ele explicou que a decisão foi sua. “Chegou a hora de voar solo. [...] Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e é grande incentivadora da minha paixão. Mas, aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte do que nunca, que me motivou a aceitar novos desafios”, escreveu.

Boninho revelou ter recebido uma proposta para continuar na emissora, mas optou por seguir novos rumos, buscando desafios que sua posição atual nem sempre permitia. “Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como sempre foi nossa relação”, afirmou.

Ele ainda está à frente do Estrela da Casa, um reality musical que está no ar, e já entregou um projeto que será utilizado no BBB 25. Boninho prometeu se despedir do Big Brother Brasil “com calma”.

Trajetória de Boninho na Globo

Filho de Boni, Boninho iniciou sua carreira na Rádio Excelsior FM em 1978. Posteriormente, reestruturou a Rádio Globo FM e criou o programa de videoclipes Clip Clip na Rede Globo. Ele dirigiu videoclipes para o Fantástico e para bandas como Ultraje a Rigor e Titãs, além de comandar transmissões de eventos musicais, incluindo Rolling Stones, Lady Gaga, AC/DC e festivais como Hollywood Rock, Rock In Rio e Lollapalooza.

Boninho também foi pioneiro no formato de reality show no Brasil, desenvolvendo programas como No Limite e, desde 2002, o Big Brother Brasil. Recentemente, ele criou o dominical É de Casa e supervisionou diversas atrações como diretor de gênero de variedades.