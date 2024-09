Morre o garçom "Gasolina": conhecido por sua irreverência e amizade

"Gasolina". Era assim que os amigos e conhecidos chamavam carinhosamente Antônio Campelo da Silva. Ele, que fez história em Natal como garçom mais especificamente do bar Dia e Noite e da Carne Assada do Lira, deixou de luto familiares e amigos ao falecer nesta sexta-feira,13.

Antônio era natural de Baia Formosa e ao longo de seus 84 anos, serviu pessoas destacadas na política potiguar como José Agripino, Geraldo Melo, Vivaldo Costa, Lavoisier Maia.

Campelo era casado com Valdecy Moura, mãe do ex-deputado Gilson Moura e segundo o Blog do GM, na tarde de ontem, 12 de setembro, havia dado entrada na UTI do Hospital Antônio Prudente, da Hapvida, em estado crítico devido a uma infecção intestinal que evoluiu para um quadro severo de sepse. Apesar dos esforços dos médicos, que enfrentaram uma parada cardíaca de 17 minutos durante a noite, o quadro de Gasolina se manteve delicado, levando ao seu falecimento.

NOTA: Vá em paz Gasolina. Deus conforte os familiares e amigos.