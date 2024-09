Maple Bear Natal: Escola de Pais oferece formação para uma educação mais eficiente

Imagem: Assessoria

A busca por uma educação mais consciente e eficaz fez surgir uma iniciativa inovadora na Maple Bear Natal: é a Escola de Pais, um curso de formação que oferece ferramentas e conhecimentos para uma nova abordagem na criação dos filhos.

A escola conclui, nesta semana, a primeira turma - os grupos são pequenos para facilitar a interação e o aprendizado. São realizados quatro encontros, totalizando mais de 12 horas de formação, onde os temas são abordados de forma evolutiva e incluem assuntos como neurociência, educação emocional, comunicação não-violenta e outras ferramentas para uma educação mais consciente. A participação é gratuita para todos os pais da escola, mas com vagas limitadas a cada turma.

"Estamos numa fase da vida de transição. Os pais não querem os filhos sem limites, mas também não querem ser autoritários porque já entenderam qual o prejuízo disso. E a gente já entendeu, até por conta da neurociência, que a gente precisa de conhecimento.", explicou a diretora da Maple Bear Natal, Mona Lisa Dantas, que ministra a formação e é certificada em educação parental.

O trabalho está ajudando aos pais a serem mais eficientes na comunicação com os filhos para eles sejam mais bem educados e evoluam em questões como disciplina, comportamento, rotina e responsabilidade.

Pedro Costa é pai de Oliver, de 5 anos, e foi um dos participantes da primeira turma da Escola de Pais, que se formou nas últimas semanas. Ele disse que a iniciativa trouxe novos conceitos de educação positiva que vão fortalecer a relação dele com os filhos. Ele também é pai de Julia, de 19 anos. Para Pedro, a formação também permite criar uma sintonia maior com a escola, auxiliando na melhor compreensão do método e numa maior interação entre a instituição de ensino e os pais.

"Durante o curso recebi algumas orientações como comunicação positiva e não-violenta, disciplina, desenvolvimento emocional, entre outras ferramentas, que vão me ajudar a adotar práticas que favoreçam o bem-estar e o aprendizado das nossas crianças para, no futuro, garantir um pouco de maturidade, com mais confiança e inteligência emocional", resumiu.

"Os pais têm descoberto um mundo novo, têm descoberto, principalmente, que para educar filhos a gente precisa de autoconhecimento. Precisa de um encontro com a gente mesmo para poder ter um encontro com o filho", destaca Monalisa. "A escola vai ganhar quando os pais estiverem engajados nesse propósito. Conscientes de si, mais conscientes do filho, da educação que a gente está entregando e mais conscientes do futuro que a gente está proporcionando para o mundo. Os pais são parte importante no processo educacional da escola", concluiu a diretora.