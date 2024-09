Piada contra Nilda é um tiro no pé de Salatiel

Recentemente, um vídeo divulgado nas redes sociais do candidato a prefeito de Parnamirim, Salatiel de Souza, gerou sentimentos divergentes. O vídeo ironiza nitidamente a participação de Nilda em um debate fictício (no vídeo, caracterizada como Cassilda) e a retrata como uma pessoa que não se sai bem diante das câmeras, chegando a errar na comunicação ao afirmar que o dia tem mais de 24 horas, entre outras falhas.





De um lado, alguns riram, principalmente os apoiadores do apresentador. No entanto, o que deveria ser um vídeo comparando a preparação de Salatiel com um suposto despreparo da candidata opositora pode acabar sendo um tiro no pé. Explicamos o porquê.





Os parnamirinenses indecisos estão acompanhando as campanhas em grandes cidades do Brasil, onde candidatos, além de trocarem ofensas, chegam até às vias de fato. Eles têm percebido que é necessário escolher líderes mais humanizados e empáticos com os problemas sociais.