Feira USP e as Profissões é realizada em formato digital nos dias 1, 2 e 3 de outubro

A USP realiza gratuitamente nos dias 1, 2 e 3 de outubro, de forma totalmente online e digital, a edição 2024 da Feira USP e as Profissões. A iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP (PRCEU) é destinada a estudantes do ensino médio e de cursos preparatórios para o vestibular. A apresentação será realizada do comunicador e humorista Paulo Bonfá, ex-aluno da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) e apresentador do programa Conversas Artísticas da Rádio USP. A programação completa do evento está disponível no site da Feira com transmissão ao vivo pelo canal da Pró-Reitoria no YouTube.





Cada dia do evento será dedicado a uma das três grandes áreas do conhecimento: ciências exatas, humanas, e biológicas e saúde. Informações sobre os cursos de graduação e as Unidades de Ensino, atividades interativas, orientação profissional e instruções sobre as formas de ingresso na USP estão entre ações que serão oferecidas em tempo real. Estarão disponíveis também vídeos produzidos pelas Escolas e Faculdades da USP sobre os 183 cursos de graduação oferecidos pela Universidade.





A proposta neste novo formato busca democratizar ainda mais o acesso à USP, sem a barreira da distância física.