Projeto promove intercâmbio de profissionais de turismo para Portugal; país prevê criação de 19 mil empregos por ano

Evento gratuito será realizado nesta quarta-feira (4) em Natal, Rio Grande do Norte, no Hotel Escola Senac Barreira Roxa

Com o objetivo de incentivar profissionais da área de turismo, gastronomia e hotelaria do Rio Grande do Norte a alçar novos horizontes no mercado internacional, o escritório Godke Advogados, em parceria com o Senac, promove uma palestra nesta quarta-feira (4), em dois horários: 13h às 14h e 15h às 16h. O evento é gratuito e será realizado no Hotel Escola Senac Barreira Roxa, situado à Sen. Dinarde Medeiros Mariz, 4020, no bairro de Via Costeira, em Natal.

Os dados do governo relacionados ao turismo em Portugal são favoráveis. A estimativa é de que haja um aumento de 30% das chegadas de turistas no País em 2024. Mais promissor ainda é quanto ao mercado para profissionais do setor de turismo: 193 mil empregos serão criados na atividade turística em Portugal nos próximos 10 anos, o que representa, em média, mais de 19 mil novos empregos por ano.

Além disso, a riqueza relacionada com viagens e turismo deve crescer em média de 3,4% ao ano na próxima década, mais de três vezes a taxa de crescimento de 1,1% da economia portuguesa, podendo atingir mais de 50 bilhões de euros até 2032. “O projeto de intercambio profissional aproveita o excelente momento econômico para o turismo português, que por sua vez sofre pela falta de mão de obra qualificada, e que o Brasil pode ofertar, com a facilidade que o idioma comum oferece, sendo este uma mais valia para o profissional brasileiro, que poderá aproveitar uma experiência de trabalho na Europa, e que queira buscar novas oportunidades. A escolha da escola Barreira Roxa, em Natal – como foco inicial do projeto – foi muito natural, dada a expertise e reconhecimento internacional que esta escola profissionalizante tem nas áreas de turismo, gastronomia e hotelaria”, explica Marcial Sá, advogado especialista em Direito Internacional do GodkeLaw - Portugal e especialista em Direito Migratório.

O projeto visa estabelecer uma intermediação, por meio do Godke Advogados - que conta com uma vasta experiência em Direito Empresarial em 30 anos de atividades - trazendo profissionais especializados em turismo do Brasil para trabalhar em empresas do setor de turismo em Portugal. “A proposta seria o escritório gerir todos os aspectos legais destes profissionais com relação à sua realocação, desde a obtenção de vistos e autorizações de residência, e outros documentos necessários, como números fiscais, de segurança social, e de inscrição em centros de saúde, até o apoio na integração profissional destes profissionais no mercado de trabalho português”, acrescenta o advogado.

Além dos serviços jurídicos, o projeto conta com parcerias com o Instituto Turismo de Portugal e empresas do setor de turismo, estabelecendo parcerias estratégicas com o Turismo de Portugal, e com empresas de turismo portuguesas para identificar suas necessidades de pessoal e facilitar a contratação de profissionais do Brasil, além de recrutamento e seleção. “Também visamos a integração cultural, oferecendo suporte aos profissionais em sua transição para Portugal, auxiliando na integração cultural e fornecendo informações sobre o estilo de vida e a cultura local, por meio de palestras, workshops e reuniões”.

Visto para profissionais em Portugal

Por meio deste projeto, os candidatos selecionados terão seu contrato de trabalho com a empresa portuguesa, que dará direito ao visto de trabalho para Portugal – forma legal de entrar naquele país. O principal diferencial, é que o visto de trabalho dá direito à autorização de residência, documento necessário à residência legal naquele país por tempo superior a 1 ano. O candidato selecionado também terá acesso às respectivas inscrições na Segurança Social e na Autoridade Tributária portuguesas, e ainda, se for o caso, até com carta de condução portuguesa (equivalente à CNH).

Fonte: Marcial Sá - Advogado especialista em Direito Internacional, do escritório Godke Advogados (GodkeLAW – Portugal), especialista em Direito Migratório