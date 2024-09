Rizolete Fernandes lança ‘Alguidar de Memórias’ na Pinacoteca do Estado

O livro "Alguidar de Memórias – Pinceladas" – oitavo título de Rizolete Fernandes - será lançado nesta quinta-feira, às 18h, na Pinacoteca do Estado, situada no coração da Cidade Alta, em Natal (RN). Poeta daquelas de mão cheia, a escritora, socióloga e servidora pública estadual aposentada se revela como veio ao mundo, contando em prosa e poesia a sua trajetória pessoal e social.





Rizolete Fernandes é uma renomada escritora, com vasta contribuição para a literatura brasileira. Natural de Caraúbas, no Oeste potiguar, a escritora desenvolveu uma carreira marcada pela valorização da cultura nordestina. Suas obras poéticas, muitas vezes de cunho social, são reflexo de sua sensibilidade para as questões humanas e sociais, com um olhar atento para a realidade da mulher nordestina.









Além de escritora, Rizolete também se destacou como incentivadora de novas gerações, participando de eventos literários e oficinas de criação, sempre com o intuito de promover a literatura potiguar. Sua atuação tem sido fundamental para o cenário cultural local, consolidando seu nome como uma figura de relevância na cultura do Rio Grande do Norte.





"Antes deste, ela havia lançado os livros Luas Nuas (2006), Canções de Abril (2010), Vento da Tarde (2013), Cotidianas (2015) e Frutar (2022), todos de poesia. O livro Tecelãs, de 2017, é composto de crônicas sobre mulheres que a autora considera que fazem parte da História. Além dos autorais, Fernandes já integrou cerca de 18 coletâneas, algumas das quais publicadas na Europa."









"Em 2004, seu primeiro livro publicado foi um ensaio sobre duas décadas do movimento feminista do RN. O livro A História Oficial Omite, Eu Conto: Mulheres em Luta no Rio Grande do Norte de 1980 a 2000 é resultante de sua principal atuação no movimento de mulheres, entre os anos 1970 e 2000." (Trechos extraídos do site nossaciencia.com.br ).





O livro - do selo Sarau das Letras - é uma edição financiada pela autora e tem a "orelha" assinada por Anchella Monte.





SERVIÇO: Lançamento de "Alguidar de Memórias – Pinceladas" | Rizolete Fernandes.





🗓 12 de setembro de 2024 (quinta-feira).





🕣 18h. 💲 Preço do Exemplar: R$ 40.





📍 Pinacoteca do Estado/Palácio Potengi - Praça Sete de Setembro, na Cidade Alta, em Natal (RN).