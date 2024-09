Workshop "Acelere Sua Empresa" estará em Natal no mês de setembro

Tour acelera Brasil visita pela 1ª vez a capital do Rio Grande do Norte, em evento que traz capacitação aos empresários da região e ajuda a melhorar processos e resultados

Em 26 de setembro, Natal (RN) recebe a 5ª edição do Workshop Acelere Sua Empresa, evento voltado para empreendedores que querem acelerar suas empresas. A tour foi criada e tem como mentor o especialista em gestão e aceleração de negócios, Marcus Marques, CEO do Grupo Acelerador.

Com ferramentas práticas, validadas e que são referências no mercado do empreendedorismo, o evento vai gerar uma rica oportunidade para empresários que desejam obter mais conhecimento e saber usar de forma assertiva e lucrativa as três principais habilidades da maestria empresarial (gestão estratégica, liderança de equipe e cultura empresarial).

Natal, que já foi eleita a cidade com a maior cultura empreendedora do Brasil, vai ser o quarto destino da 5ª edição do workshop acelere sua empresa. A tour ainda vai passar ainda pela cidade de Fortaleza (CE), no dia seguinte, e busca impactar mais de mil empresários somente no mês de setembro, em passagem pelo nordeste.

Marcus Marques, empresário, especialista em gestão empresarial e idealizador da Acelera Brasil Tour cita que, "Natal é um dos maiores polos empreendedores do Brasil. Estou ansioso e tenho certeza que vamos ajudar a alavancar os negócios e empresas da região. Queremos contribuir com o empreendedorismo, apresentando ferramentas práticas para que os empreendedores possam conduzir seus negócios de maneira estruturada e lucrativa", detalha Marcus Marques.

A expectativa é de que a Tour receba mais de 200 empresários na capital do Rio Grande do Norte, sendo que mais de 85% dos ingressos já foram comercializados. O Workshop Acelere Sua Empresa passou por mais de 20 cidades e impactou mais de 6.500 empresários. A Tour passará por mais de 10 cidades em diferentes regiões do Brasil ainda em 2024.

Serviço:

Data: 26/09

Horário: das 14h30 às 20h30

Local: Natal - RN / Hotel Holiday Inn

Endereço: Av. Sen. Salgado Filho, 1906 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-000

Inscrições e outras informações: acesse o site.

Sobre Marcus Marques

Marcus Marques possui mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais e tem como propósito acelerar o Brasil, ajudando as empresas a se tornarem extraordinárias. No total, mais de 10.000 empresários já participaram de sua imersão Acelerador Empresarial, um programa que já teve mais de 60 turmas. É fundador e líder do Giants, a maior comunidade de empresários de alto valor no Brasil, que conta com mais de 650 membros ativos no programa. Esse cenário promissor fez com que ele se tornasse a principal referência em gestão e aceleração de pequenas e médias empresas.

Graças ao excelente resultado conquistado ao longo dos tempos, fatura mais de R$ 150 milhões por ano e gera mais de R$ 60 milhões anuais de lucro. O Grupo Acelerador, um ecossistema de oito empresas, emprega mais de 750 colaboradores comprometidos a ajudar empresários a terem cada vez mais lucro e liberdade. Para mais informações, acesse o site ou pelas redes sociais @marcusmarquesoficial.