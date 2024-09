Setembro Verde: Após ficar tetraplégico jornalista é exemplo de resiliência

Setembro Verde: Resiliência e Inclusão na Campanha de Apoio às Pessoas com Deficiência (PCD)





Imagem: Cedida

O Setembro Verde é uma campanha que visa conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão social e os direitos das pessoas com deficiência (PCD). Dentro deste contexto, histórias de superação e resiliência são fundamentais para fortalecer a luta por uma sociedade mais inclusiva e acessível para todos. Um exemplo inspirador é a trajetória de Bruno Campelo, jornalista e ex-secretário municipal de Comunicação e Assistência Social da prefeitura de Patu/RN, que sofreu um grave acidente automobilístico e hoje representa uma voz ativa nessa campanha.

No dia 13 de janeiro de 2023, Bruno Campelo enfrentou um episódio que transformaria sua vida para sempre. Durante o trajeto entre Umarizal e Patu, ele tentou desviar de um buraco na estrada e acabou perdendo o controle do veículo, que capotou três vezes. Como consequência do acidente, Bruno fraturou três vértebras e a clavícula, necessitando de uma cirurgia emergencial. Infelizmente, mesmo após a intervenção médica, ele perdeu completamente os movimentos.

Imagem: Divulgação

Apesar da tragédia, Bruno não se deixou abater. Ele decidiu usar sua experiência como um exemplo de superação e força para motivar outras pessoas que também enfrentam desafios relacionados a deficiências físicas. "Quero ser um instrumento positivo nas redes sociais, promovendo interação assertiva e construtiva", disse Bruno, destacando a importância de relatar histórias como a sua, não apenas para conscientizar, mas para inspirar.





Imagem: Cedida (arquivo Pessoal)

A campanha Setembro Verde reforça que é por meio de exemplos como o de Bruno que se pode trazer mais visibilidade às questões enfrentadas pelas pessoas com deficiência. Seu relato é um símbolo de resiliência, mostrando que, mesmo diante das adversidades, é possível encontrar novas formas de atuação e impacto na sociedade. A história de Bruno é um convite para todos refletirem sobre como podemos contribuir para a inclusão e o apoio aos PCDs, garantindo uma vida com dignidade e oportunidades.

O jornalista continua atuante e disposto a usar sua plataforma para promover a inclusão. A trajetória dele destaca que, além do apoio físico e estrutural, a inclusão passa também pelo reconhecimento da força e da importância de cada história de vida. Ao trazer sua narrativa para o debate público, Bruno Campelo mostra que a resiliência pode ser uma poderosa ferramenta de transformação pessoal e social.

Bruno expressa sua gratidão pela oportunidade de contar sua história e espera que ela sirva de inspiração. "Mais uma vez, muito obrigado, e estou à disposição", finaliza ele, reafirmando seu compromisso com a interação positiva e o exemplo de superação que agora carrega consigo.

Nesse Setembro Verde, que possamos valorizar histórias como a de Bruno e seguir na luta por uma sociedade mais justa e inclusiva para todos.

Para acompanhar Bruno nas redes sociais é só acessar o Instagram em @brunocampelo05

VÍDEO