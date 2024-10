Estudo da USP atesta a eficácia da psicoterapia no tratamento da insônia

Imagem: Divulgação

Um estudo da USP com 227 participantes mostrou que a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é eficaz no tratamento da insônia, apresentando resultados rápidos. A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), embora mais lenta, demonstrou benefícios sustentados ao longo do tempo, especialmente para pacientes que não conseguem seguir as exigências específicas da TCC.

A pesquisa revelou que ambas as terapias são úteis, com a ACT oferecendo uma alternativa para indivíduos que necessitam de maior flexibilidade terapêutica.

Os tratamentos visam reduzir os sintomas e os impactos negativos da insônia, que afetam 25% da população mundial e trazem custos elevados para a saúde pública devido ao aumento de comorbidades como ansiedade e depressão.

O estudo também resultou em um livro para profissionais de saúde e foi reconhecido pela American Psychological Association em 2024.



