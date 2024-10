Inovação no mercado potiguar: empresas encontram soluções para crescer e se reinventar

Diretor comercial Gilvan Neto - Imagem: Divulgação

Em um cenário empresarial cada vez mais dinâmico e competitivo, as empresas precisam de soluções ágeis e eficazes para se manterem à frente. O objetivo é um só: otimizar processos, aumentar a produtividade e gerar resultados positivos. Serviços como a digitalização e organização de documentos e o uso de ferramentas inovadoras de gestão estão entre algumas mudanças que podem fazer a diferença. Em Natal, o Grupo G Trigueiro é referência em oferecer soluções 360º para o mundo corporativo.



A empresa reúne marcas próprias e franquias, como a Maquip Informática, com soluções em TI, e a Arquivar, com a digitalização e organização de documentos. Em outra frente, a G Office vende móveis corporativos. Tem ainda a G Market, com soluções de marketing para supermercados e a franquia da Sankhya, com um dos melhores softwares de gestão empresarial do mercado.



O DNA Center, com 24 anos de mercado e referência em assistência à saúde no Rio Grande do Norte, está entre as empresas potiguares que resolveu investir em inovação. "A nossa parceria começou em 2018 com a gestão de documentos. O principal objetivo foi ter uma melhor rastreabilidade dos nossos arquivos. Qualquer documento que seja necessário a gente acha com a maior facilidade. A parceria também está aumentando com a gestão de pessoas e gestão financeira por meio da Sankhya", disse Roberto Chaves, sócio-diretor do DNA Center.



A busca por soluções abrange vários segmentos. Com o desafio de implantar o Registro Eletrônico, o 2º Ofício de Notas de Parnamirim passou a ser um cartório totalmente digitalizado e investiu na segurança de dados. "Na época, foi positivo no sentido de que a gente pôde atender essa diretriz nacional. Nosso cartório hoje tem uma parceria com a G Trigueiro, tanto na locação de equipamentos, como nesse gerenciamento de imagens e de documentos. Nós temos o maior banco de dados de pessoas do país", ressaltou Airene Paiva, tabelião e notário do cartório.



Para o diretor comercial do grupo, Gilvan Neto, a experiência no mercado e o relacionamento com os clientes fazem toda a diferença para os produtos que são ofertados. "A gente já tem 35 trabalhando com soluções corporativas. Temos um time que faz o acompanhamento de todo o pós-venda para garantir o atendimento do que foi contratado, para conseguir ter uma relação muito próxima e entender outras necessidades que os clientes venham a ter. Nosso propósito é contribuir para o crescimento dos nossos parceiros", concluiu.