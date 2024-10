No coração de Gramado, hotel Serrazul tem localização privilegiada para o espetáculo Grande Desfile de Natal

Imagem: Divulgação



A cidade de Gramado deu início ao evento natalino mais famoso do Brasil, o Natal Luz. Dentre todos os espetáculos da programação, o destaque segue sendo o Grande Desfile de Natal, com expectativa de público ainda maior este ano, já que depois de um bom tempo sendo realizado no Expogramado, em ambiente fechado e pago, o evento voltou a acontecer no centro da cidade e com entrada franca para quem optar por assisti-lo das calçadas da enfeitada Avenida das Hortênsias.

Além dessa novidade na programação, o Natal Luz deste ano tem um gostinho ainda mais especial – a volta dos turistas ao Rio Grande do Sul. Com a reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, voltam também os turistas de outros estados brasileiros, e a partir de meados de dezembro, de outros países, com a retomada dos voos internacionais. Esse momento tão especial e aguardado, inspirou o tema do evento, que é "Acolhimento" – com objetivo de ampliar a cultura do bem receber, tão emblemática de Gramado.

Hospedagem no melhor lugar

Para quem está preparando uma viagem especial à região, quer vivenciar toda a magia do Natal Luz e ver de perto o Grande Desfile de Natal, o Serrazul Hotel Distributed by Intercity é uma ótima opção de hospedagem, por estar na melhor localização de Gramado. A estrutura proporciona vista direta para a Avenida das Hortênsias, onde ocorrerá o desfile. Com uma categoria de apartamentos com janelas voltadas para a rua, os hóspedes podem acompanhar o espetáculo com conforto e privacidade, como se estivessem em um verdadeiro camarote.

São 57 apartamentos com vista para o trajeto do desfile, sendo 54 da categoria Vista e três da categoria Superior – estes com varanda e localizados na esquina das avenidas das Hortênsias e Borges de Medeiros. Todos acomodam até três pessoas.

Quem se hospeda no hotel também não precisa se preocupar com carro e distância, pois a poucos passos se chega às atrações turísticas e famosas, como por exemplo a Rua Coberta, a Rua Torta, a Praça das Nações e a própria Avenida Borges de Medeiros, onde estão as tradicionais chocolaterias, restaurantes e lojas, que todo mundo quer conhecer.

Com o início do Natal Luz e também a reabertura do aeroporto, a gerente comercial do hotel, Ana Paula Meira, se mostra confiante no que está por vir. "A expectativa é de que como todo o Natal Luz, a cidade esteja cheia de turistas que buscam apreciar a magia dessa época do ano e curtir os eventos que acontecem. E com a reabertura do Aeroporto Salgado Filho, esperamos chegar a 70% e 80% de ocupação nos meses de novembro e dezembro, respectivamente. Ótimos números."

Para quem ainda está decidindo onde ficar, a gerente garante que o Serrazul Hotel é a melhor escolha. "Quem se hospedar nos apartamentos da categoria Vista, que ocupa a lateral inteira do hotel, tem as imagens mais lindas e emocionantes do desfile", reforça.

Além da localização de Gramado, o Serrazul conta com área de lazer ampla, piscina térmica em ambiente climatizado, sala da lareira, sala de jogos, recreação infantil, academia e saunas úmida e seca. Outro destaque é o bar e cafeteria, que oferecem excelentes opções de lanches, petiscos, cafés e drinks. "Entre as sobremesas servidas, destaco o saboroso strüdel de maçã, de massa fina e crocante, recheado com maçã, canela e uvas passas, coberto de uma cobertura de açúcar de confeiteiro", informa Ana Paula. Além disso, ela faz questão de mencionar o welcome drink: o cremoso chocolate quente, que vai bem em qualquer época de Gramado, lembrando que a cidade tem temperaturas frias em grande parte do ano.

Expectativas

Somando 87 dias de festividade, o Natal Luz vai até o dia 19 de janeiro de 2025. No dia 16 de dezembro, o Aeroporto Salgado Filho retoma 100% das operações, com o retorno dos voos internacionais. "Estamos ansiosos para essa volta, pois a Serra Gaúcha é uma região que depende dos turistas para se manter pulsante. Os meses anteriores foram difíceis, e contamos muito com a solidariedade e ajuda do nosso povo e de outros estados próximos, principalmente Santa Catarina, que não deixou de nos visitar, uma vez que o acesso para este público é mais fácil, podendo ser feito de carro. Agora com a volta dos turistas do Brasil e mundo inteiro, vamos comemorar muito. Com certeza será um belo Natal Luz", finaliza Ana Paula.

O Serrazul Hotel Distributed by Intercity fica no endereço Rua Garibaldi, 152, no centro de Gramado.

