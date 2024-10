Roupa Nova apresenta show de celebração de 40 anos de carreira no Teatro Riachuelo

Imagem: Divulgação

Sucesso indiscutível há mais de quatro décadas, o Roupa Nova está na estrada com mais um projeto inédito na carreira. Em um formato mais intimista, especialmente produzido para performances nos principais teatros do país, o show "Simplesmente Roupa Nova" vem encantando fãs de todas as idades e recebendo elogios por onde passa. Em Natal, a apresentação será no dia 08 de novembro, no Teatro Riachuelo.

Ovacionados em todas as apresentações, uma das bandas mais populares do Brasil traz no repertório grandes sucessos como "Dona", "A Viagem", "Os Corações Não São Iguais", "Coração Pirata", "Linda Demais", entre muitos outros.

"Simplesmente Roupa Nova" estreou, em março de 2023, no prestigiado Teatro Bradesco, em São Paulo, com ingressos esgotados. Desde então, o Roupa Nova vem colecionando shows sold out, proporcionando momentos de interação e proximidade com o público, relembrando momentos marcantes da carreira.

SERVIÇO

Simplesmente Roupa Nova

Dia 08 de novembro, às 20h, no Teatro Riachuelo

Vendas: uhuu.com e bilheteria do Teatro Riachuelo