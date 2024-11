Preço do Café “explodiu”: Valor é um dos mais altos desde 97, entenda onde

Preço do Café Alcança Maior Patamar Desde 1997: Impactos no Mercado e na Produção



O café registrou alta histórica em Nova York, atingindo níveis não vistos desde 1997, segundo o globo. O movimento é impulsionado por preocupações com a safra nos principais países produtores, o que pode resultar em novos aumentos nos custos para consumidores e torrefadores.

A variedade Arábica, reconhecida pela qualidade superior e amplamente utilizada em cafés especiais, teve um aumento de até 3% na última segunda-feira. Já o café Robusta, conhecido por ser mais acessível e popular em bebidas instantâneas, atingiu recentemente valores recordes, não observados desde os anos 1970.

Problemas Climáticos no Brasil e Efeitos na Produção

A seca prolongada no Brasil, maior produtor mundial de café, trouxe impactos significativos aos cafezais, comprometendo o potencial produtivo da próxima safra. De acordo com o analista Guilherme Morya, do Rabobank, o calor extremo e a falta de chuvas até setembro prejudicaram as plantações de Arábica. Apesar das chuvas de outubro terem proporcionado uma floração promissora, há receios de que as flores não fixem nos galhos, afetando a formação dos frutos que originam os grãos.

Além disso, o forte ritmo das exportações brasileiras de Arábica ao longo deste ano pode levar a estoques reduzidos no encerramento da temporada. Estimativas do Departamento de Agricultura dos EUA indicam que os estoques finais podem atingir apenas 1,2 milhão de sacas, um declínio de 26% em relação ao ano anterior.

Alta de Preços e Reflexos no Mercado

Com um aumento acumulado de 64% no preço do Arábica neste ano, a recuperação do café exemplifica como algumas commodities agrícolas continuam pressionando os custos, mesmo após a retração dos preços dos alimentos no atacado desde o pico de 2022. Ao longo da cadeia de suprimentos, varejistas têm repassado os custos, reduzindo descontos e ajustando preços para proteger suas margens.

Este cenário reforça a volatilidade no mercado de commodities e os desafios enfrentados por produtores e consumidores, especialmente em um contexto de mudanças climáticas e pressões econômicas globais.