White Martins inaugura no Rio Grande do Norte nova unidade de enchimento de cilindros da empresa no Nordeste

A White Martins inaugura nova unidade de enchimento de cilindros da empresa no Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim, região metropolitana cerca de 20 km da capital. Esta é a segunda unidade de enchimento de cilindros que a White Martins inaugura na região Nordeste do país em menos de seis meses. A anterior foi inaugurada na cidade de Maracanaú, no Ceará, em junho.





A produção inicial será de 3 mil cilindros de oxigênio por mês com capacidade para alcançar o triplo da produção, de acordo com o incremento da demanda local. Com a nova unidade, haverá maior agilidade para o fornecimento aos atuais e novos clientes locais, anteriormente abastecidos pela planta da empresa em Jaboatão dos Guararapes (PE).





"A nova unidade possibilitará ainda mais confiabilidade, produtividade, eficiência e segurança aos clientes dos segmentos metalmecânico, metalúrgico, alimentício e de saúde do Rio Grande do Norte com destaque para os novos negócios voltados para energia limpa e exploração de petróleo em expansão na região", afirma o presidente da White Martins e da Linde na América do Sul, Gilney Bastos.





São várias as aplicações do oxigênio nos segmentos industrial e medicinal do Rio Grande do Norte. Com os inúmeros parques eólicos existentes no estado, há demanda crescente pelo insumo para a manutenção dos aerogeradores, assim como para a ampliação da exploração de petróleo e gás. Para o atendimento ao segmento medicinal, a nova unidade já está com todas as licenças necessárias e segue rigorosamente as normas vigentes estabelecidas pela ANVISA para o fornecimento em todo o estado.





A localização estratégica da nova unidade de enchimento de cilindros em Parnamirim, mais próxima dos clientes, possibilitará também significativos ganhos ambientais e financeiros. Com a unidade de Parnamirim, haverá diminuição de, em média, 8.400 km por mês no percurso da frota que atende os clientes do Rio Grande do Norte. A expectativa é de redução de 30,8 toneladas/ano em emissões de CO2.





Sobre a White Martins