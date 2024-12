General Braga Netto é preso pela PF sob suspeita de envolvimento em crimes

Imagem: Fernando Frazão/Agência Brasil



A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã deste sábado (14) o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato à vice-presidência. A operação faz parte de uma investigação sobre suspeitas de corrupção e outros crimes cometidos durante sua gestão no Ministério da Defesa.

Suspeitas e investigação

De acordo com fontes da investigação, Braga Netto teria participado de um esquema envolvendo fraudes em contratos ligados à área de defesa. As irregularidades apontam para desvios milionários que teriam ocorrido entre 2021 e 2022. Documentos apreendidos pela PF sugerem que ele teria papel central no esquema.

Reação política

A prisão do general gerou diversas reações no meio político. Aliados de Braga Netto classificaram a ação como arbitrária, enquanto opositores destacaram a importância da investigação para combater a corrupção em todas as esferas de poder.

Operação da PF

A ação faz parte da Operação Escudo, lançada em 2023 para investigar crimes cometidos por agentes públicos. Além da prisão de Braga Netto, foram cumpridos outros mandados de busca e apreensão em diferentes estados.

Próximos passos

Braga Netto foi levado para uma unidade da PF onde prestará depoimento. A Justiça Federal deve decidir nas próximas horas se ele permanecerá preso ou será liberado para responder ao processo em liberdade. A investigação ainda está em andamento, e novos desdobramentos são esperados.