Aumento de Casos de Metapneumovírus Humano na China: O Que Sabemos

Foto: Divulgação

A China tem registrado um aumento significativo nos casos de metapneumovírus humano (HMPV), um vírus respiratório que causa sintomas semelhantes aos da gripe, como tosse, febre e congestão nasal. Em alguns casos, especialmente entre crianças e idosos, a infecção pode evoluir para condições mais graves, como bronquite ou pneumonia.

Autoridades de Saúde Monitoram a Situação

Apesar do aumento nos casos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que os níveis de infecção na China estão dentro do esperado para a temporada de inverno. A OMS destaca que o sistema de saúde chinês não está sobrecarregado e que não há padrões incomuns de surtos no país.

Características do HMPV

O HMPV é um vírus conhecido desde 2001 e circula globalmente, causando infecções respiratórias, especialmente em crianças pequenas, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido. Atualmente, não há vacina ou tratamento específico para o HMPV; as medidas terapêuticas concentram-se no alívio dos sintomas.

Recomendações para a População

As autoridades de saúde recomendam medidas preventivas para reduzir o risco de infecção por HMPV e outros vírus respiratórios:

Manter boa ventilação nos ambientes.

Cobrir a boca ao tossir ou espirrar.

Lavar as mãos regularmente com água e sabão.

Evitar contato próximo com pessoas infectadas.

No Brasil, o Ministério da Saúde está monitorando a situação e reforça a importância da vacinação contra a gripe e a COVID-19 como medidas eficazes de prevenção contra infecções respiratórias.