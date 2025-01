Palladium Cares avança junto à Fundação Abel Matutes

A Fundação Abel Matutes expande seu escopo de atuação para impulsionar iniciativas internacionais e apoiaNo Brasil, o Palladium Cares promove a economia circular por meio do Centro de Formação e Produção Agrícola (CCPA) no Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, conectando sustentabilidade, geração de empregos e valorização cultural com práticas inovadoras de compostagem e produção agrícola local

O Palladium Cares, programa de Responsabilidade Social Corporativa do Palladium Hotel Group, dá mais um passo significativo em sua missão de causar impacto positivo nas comunidades onde está presente. Em colaboração com a Fundação Abel Matutes, a iniciativa amplia suas ações internacionais, levando projetos sociais e ambientais para diversos destinos nas Américas e Europa, com destaque especial para o Brasil.

Iniciativas no Brasil: Conexão com a Sustentabilidade

Localizado na região do Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, o Centro de Formação e Produção Agrícola (CCPA) é um marco no compromisso do grupo com a economia circular. O centro promove a produção sustentável de alimentos, capacita comunidades locais para o cultivo de vegetais e outros produtos agrícolas e fomenta a integração entre visitantes e a rica biodiversidade da região.

Além disso, práticas inovadoras como a compostagem de resíduos orgânicos gerados pelo resort criam um ciclo sustentável, convertendo resíduos em insumos para o cultivo de hortaliças consumidas no próprio hotel. Em parceria com o Instituto Imbassaí, o projeto não apenas gera empregos e oportunidades, mas também valoriza a cultura local, fortalecendo os laços com as comunidades vizinhas.

A combinação de impacto socioambiental e desenvolvimento econômico torna o Brasil um exemplo de como o Palladium Cares transforma compromisso em resultados tangíveis e duradouros.

Inauguração do Centro de Capacitação e Atendimento Familiar Palladium Cares em Isla Mujeres



No último mês de outubro, o Palladium Cares celebrou a inauguração do Centro de Capacitação e Atendimento Familiar na zona continental de Isla Mujeres, em Quintana Roo (México), em colaboração com a Fundação Origen. Esse novo espaço oferece cursos de capacitação em ofícios, desenvolvimento humano e econômico, além de atividades recreativas, esportivas e atendimento psicológico. Os profissionais do centro incentivam o desenvolvimento de habilidades transversais para toda a comunidade, incluindo famílias, crianças, jovens, mulheres e idosos, tornando-o um ponto de encontro e convivência.

Com esse centro, o Palladium Cares chega a um total de sete centros administrados em parceria com entidades locais em três países da América: Jamaica, Brasil e México. No Brasil, o Instituto Imbassaí, fundado em 2011 e homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, se dedica à formação profissional de jovens entre 18 e 22 anos, tendo capacitado 3.363 participantes em 53 turmas, com 250 contratados em 2024, incluindo 44 no Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa. Esses projetos refletem o compromisso do Palladium Hotel Group com as comunidades locais em que opera, oferecendo capacitação acessível, relevante e alinhada às necessidades do mercado de trabalho de cada região.

"4 Causes To Take Action" chega à América

A iniciativa "4 Causes to Take Action", que trimestralmente promove ações voltadas para a infância, desigualdades sociais, cuidado de idosos e o planeta, expandiu seu alcance além da Europa, chegando pela primeira vez à República Dominicana.

Até o momento, mais de 1.220 voluntários, colaboradores do grupo hoteleiro, participaram de 130 projetos sociais, em parceria com 95 organizações sociais especializadas, impactando mais de 2.800 beneficiários na Europa e na República Dominicana. Graças ao sucesso dessa iniciativa, o Palladium Cares prevê expandi-la para todos os destinos onde o Palladium Hotel Group opera ao longo de 2025.

Adicionalmente, o grupo lançou iniciativas sociais como o programa "Euro por Estadia", que permite que os hóspedes contribuam diretamente com o trabalho de diversas organizações locais, e "O Hóspede do Mês", que oferece estadias gratuitas a famílias beneficiárias de ONGs com as quais o grupo colabora.

Compromisso e impacto social

A Fundação Abel Matutes dá um novo impulso ao Palladium Cares, área de Responsabilidade Social Corporativa do Palladium Hotel Group, parte do Grupo Empresas Matutes.

Criada em Ibiza e Formentera no final dos anos 70 com fins sociais, a Fundação Abel Matutes expandiu significativamente seu campo de atuação e multiplicou por dez seu orçamento, com o objetivo de financiar iniciativas de maior alcance e impacto por meio do Palladium Cares, tanto na Europa quanto na América. Esse aumento orçamentário garante também a continuidade de suas ações em Ibiza e Formentera.

O papel da Fundação Abel Matutes foi essencial no primeiro ano do Palladium Cares e continuará sendo importante no desenvolvimento futuro de iniciativas em torno de seus três eixos de atuação: Our People, Our Community e Our Planet. Por meio deles, o grupo busca impactar positivamente seus colaboradores e familiares, além das comunidades locais onde opera.

Além disso, a Fundação Abel Matutes apresentou um novo site, que detalha sua história, crescimento e projetos, incluindo um espaço dedicado ao Palladium Cares: https://www.fundacionabelmatutes.org/es/palladium-cares

O trabalho realizado em Ibiza e Tenerife para minimizar o desperdício alimentar também merece destaque. Neste caso, por meio da Cáritas e Cruz Vermelha, entidades responsáveis por recolher os excedentes alimentares dos hotéis administrados pela empresa, para posterior distribuição em seus refeitórios sociais.

Por fim, vale destacar o compromisso do Palladium Hotel Group com eficiência energética e redução do consumo de água, realizando investimentos em equipamentos e no desenvolvimento de políticas e operações que favorecem um melhor gerenciamento desses recursos limitados.

Sobre o Palladium Hotel Group:

O Palladium Hotel Group é uma rede hoteleira espanhola com mais de 50 anos de experiência, pertencente ao Grupo Empresas Matutes (GEM). O grupo opera mais de 40 hotéis e conta com mais de 13.000 quartos, distribuídos em oito países: Espanha, México, República Dominicana, Jamaica, Itália, Brasil, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, e administra 10 marcas: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, The Unexpected Hotels & Residences, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, a marca Hard Rock Hotels sob licença com três hotéis em Ibiza, Tenerife e Marbella, e a marca efêmera 45 Times Hotels. O Palladium Hotel Group é reconhecido por sua filosofia de atenção ao seu capital humano e por oferecer aos seus clientes um alto nível de qualidade em seus produtos e serviços.