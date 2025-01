Dolphin Academy lança programa de nado com golfinhos na ilha de Curaçao

A Dolphin Academy, localizada na ilha de Curaçao, lança programa de nado com golfinhos, promovendo a educação, preservação ambiental e bem-estar dos animais. A academia tem o objetivo de transmitir a conscientização a respeito da vida marinha e colaborar com o meio em que vivem. A iniciativa do programa surgiu quando Janaina de Araujo, fundadora e CEO da Lékè, empresa representante de Curaçao no Brasil, viu a importância da educação marinha no turismo até o Caribe. “Ficamos muito felizes em proporcionar experiências que incentivem não só o conforto que os animais transmitem, mas também a conscientização do cuidado com o ambiente marinho”, declara Janaina.