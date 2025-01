Boa Noticia: Nova tecnologia reverte células cancerígenas para estado normal

Foto: Reprodução Instagram

Pesquisadores do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia do Sul (KAIST) desenvolveram uma tecnologia inovadora que converte células cancerígenas em um estado semelhante ao das células normais. Essa abordagem representa um avanço significativo no tratamento do câncer, oferecendo potencial para terapias menos agressivas e com menos efeitos colaterais.

Reprogramação celular no combate ao câncer

A equipe liderada pelo Professor Kwang-Hyun Cho focou na observação de que, durante a oncogênese, as células normais regridem em sua trajetória de diferenciação. Com base nessa descoberta, os pesquisadores criaram um "gêmeo digital" da rede genética associada à diferenciação celular normal. Essa simulação permitiu identificar os interruptores moleculares capazes de reverter as células cancerígenas ao seu estado original.

Aplicações e perspectivas futuras

Embora estudos anteriores tenham demonstrado a reversão do câncer em casos específicos, a identificação dos "reguladores principais" desse processo permanecia um desafio. A tecnologia desenvolvida pelo KAIST abre caminho para terapias alternativas que evitam os efeitos colaterais e os riscos de resistência associados aos tratamentos convencionais, podendo ser aplicada a diversos tipos de câncer no futuro.