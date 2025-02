Tratamentos ultrarrápidos contra o câncer pode ser a chave para o futuro da Radioterapia

Novas pesquisas indicam que terapias inovadoras, como a radiação FLASH e a protonterapia, podem revolucionar o tratamento do câncer. A técnica FLASH administra doses extremamente altas de radiação em frações de segundo, reduzindo os danos aos tecidos saudáveis e aumentando a eficácia contra tumores.

De acordo com a BBC, estudos mostram que exposições superiores a 10 Gy em menos de 200 milissegundos podem eliminar células cancerígenas com menos efeitos colaterais. Já a protonterapia permite uma maior precisão no direcionamento da radiação, minimizando sequelas e tornando o tratamento mais seguro.

Apesar do potencial promissor, desafios técnicos e custos elevados ainda impedem a adoção em larga escala. No entanto, especialistas acreditam que esses avanços podem substituir a radioterapia convencional no futuro, tornando o tratamento mais rápido e eficaz.