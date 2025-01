Patu: Secretária de Saúde reabre farmácia municipal

Soraya Cortez, à frente da Secretaria de Saúde de Patu, inicia sua gestão com ações voltadas para a população, destacando-se pela reestruturação da Farmácia Básica Municipal. Esse serviço essencial garante o acesso a medicamentos pelo SUS, beneficiando especialmente os moradores em maior vulnerabilidade.

Com ampla experiência na área da saúde e sensibilidade para as necessidades locais, Soraya reforça sua dedicação às políticas públicas e ao atendimento humanizado. Ao lado de Elisson Moura, secretário-chefe do Gabinete Civil, ela tem liderado iniciativas que promovem avanços significativos para a comunidade.

O prefeito Ednardo Moura, médico por formação, elogia o trabalho de Soraya, destacando sua capacidade técnica e visão estratégica. Ele reforça que sua atuação fortalece o compromisso da gestão com a saúde e o desenvolvimento de Patu.

A reabertura da Farmácia Básica Municipal simboliza o progresso da cidade, demonstrando que cuidar das pessoas é prioridade na administração de Ednardo Moura.