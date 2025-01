Jovem gasta R$ 103 mil para remover seis costelas e planeja transformar ossos em coroa

Foto: Reprodução/TikTok Uma jovem compartilhou em suas redes sociais o resultado de uma cirurgia estética em que removeu seis costelas. A decisão surpreendente teve um custo total de R$ 103 mil e foi realizada com o objetivo de atingir uma silhueta mais fina, atendendo a um padrão estético desejado pela jovem. Transformando ossos em coroa Além do procedimento inusitado, a jovem revelou que pretende transformar as costelas retiradas em uma coroa. A ideia criativa chamou atenção dos internautas, gerando uma onda de comentários e reações nas redes sociais. Repercussão nas redes O relato do procedimento foi compartilhado em plataformas como o TikTok, onde a jovem frequentemente publica conteúdos relacionados a seu estilo de vida e escolhas estéticas. Muitos usuários elogiaram sua coragem e autenticidade, enquanto outros questionaram os riscos e a necessidade de intervenções tão drásticas. Procedimentos estéticos em debate A realização de cirurgias para modificar o corpo continua sendo um tema amplamente debatido. Enquanto alguns defendem a liberdade de escolha sobre o próprio corpo, outros levantam preocupações sobre os impactos na saúde física e mental. A jovem, no entanto, afirma estar satisfeita com os resultados e destacou que a decisão foi tomada de forma consciente, com acompanhamento médico especializado.

