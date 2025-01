Será? Lula reafirma que governo não taxará o Pix e visa combater lavagem de dinheiro

As medidas adotadas pela Receita Federal têm como foco o aprimoramento do controle sobre fluxos financeiros suspeitos, visando dificultar o uso de sistemas como o Pix para lavagem de dinheiro, sem impactar o uso regular e legítimo da plataforma pelos cidadãos brasileiros.

Lula explicou que o governo busca desenvolver ferramentas de monitoramento mais eficientes para combater crimes financeiros sem penalizar os cidadãos que utilizam o sistema de pagamento como forma de transação diária. A decisão de não taxar o Pix tem o objetivo de preservar a eficiência do sistema e promover mais segurança nas transações.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou que a Receita Federal não irá taxar transações realizadas via Pix, desmentindo boatos que circularam sobre a possível introdução de taxas nesse sistema de pagamentos instantâneos. Segundo ele, a principal intenção do governo é evitar a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas que poderiam ser facilitadas pelo uso de meios financeiros digitais.

O futuro do Pix no Brasil

Com o aumento da utilização de tecnologias de pagamento instantâneo, o Pix tem se tornado cada vez mais relevante no Brasil, tanto para consumidores quanto para comerciantes. O governo federal tem trabalhado para garantir que o sistema continue funcionando sem sobrecarregar os usuários com novas taxas ou impostos, enquanto intensifica os controles contra crimes financeiros.

A medida de isenção de taxa sobre o Pix é uma tentativa de equilibrar a inovação financeira com a segurança e a legalidade das transações, mantendo o sistema competitivo e acessível para todos os brasileiros.