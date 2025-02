Do Nordeste para o mundo: estilista mossoroense Júlio César leva a brasilidade para Nova York

Com uma carreira de destaque internacional, Júlio César retorna ao Brasil para criar sua nova coleção, mergulhando em suas raízes nordestinas para desenvolver peças exclusivas

Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Júlio César, 55 anos, estilista renomado da moda internacional, vive em Nova York há três décadas, mas nunca deixou de lado suas origens brasileiras. Em sua temporada no Brasil, onde fica por aqui até abril, o estilista aproveita para se inspirar e desenvolver a sua nova coleção, trazendo o frescor da cultura nordestina e a ousadia de suas criações.

Com um ateliê em Natal, na região de Petrópolis, Júlio César mantém um elo profundo com o Brasil. Ele é conhecido por seus trabalhos de alta-costura e por ser o único brasileiro a colaborar com a Vogue Patterns, uma renomada empresa internacional que cria moldes exclusivos para estilistas do mundo todo. Além disso, é responsável pela criação e confecção de figurinos da cirandeira Lia de Itamaracá, como a que ela usou para se apresentar no Rock in Rio 2024.

Júlio César é conhecido por suas criações de peças extravagantes, luxuosas e únicas, consumidas por mulheres interessadas em exclusividade e sofisticação. Suas coleções se destacam por cores vibrantes, estampas ousadas e uma combinação de tecidos inovadora, sempre com uma técnica que explora o máximo do design e do acabamento.

O estilista também compartilha um pouco de seu processo criativo, que é uma verdadeira arte. Ele conta sobre o desenvolvimento dos figurinos para Darren Goldstein, ator da série The Franchise, que estreou a nova temporada na HBO no final do ano passado. Ele foi responsável pela criação de 25 peças. A técnica de bespoke tailoring, onde cada peça é feita à mão, foi essencial para garantir um resultado impecável. "Passei um mês inteiro estudando como aplicar essa técnica nos figurinos, e foi um trabalho incrível", revela ele.

Temporada no Brasil

Durante sua temporada no Brasil, sempre no começo de cada ano, Júlio César aproveita para desenvolver sua nova coleção, que sempre destacam peças de colagem, combinando tecidos, cores e texturas de forma única. A que está em desenvolvimento esse ano é uma homenagem ao designer de moda Koos Van Den Akker, que foi o seu mentor em Nova York e morreu em 2015 – a criatividade reflete seu desejo de algo atemporal e pessoal, distante das tendências comerciais.

Em seu ateliê em Natal, cercado de natureza e inspiração, Júlio César trabalha com um time de colaboradores, incluindo o fotógrafo Ravaneli Mesquita e com produção de Juan Ripoll, para dar vida a essas peças que celebram sua paixão pela moda e suas memórias afetivas.

O estilista também detalha mais como funciona o seu processo de criação. "Todas as coleções são feitas no Brasil, desde a fotografia, filmagens, e inclusive o trabalho de divulgação é feito no Brasil. Então, quando eu vou para Nova York, já estou com as coleções prontas e, geralmente, o que eu faço é: separo as peças que são chamadas peças únicas, das peças que eu posso reproduzir. Chamo minhas clientes e algumas lojas para onde eu vendo. ", conclui o estilista.

Júlio César segue se dedicando à inovação, sempre mantendo sua conexão com as raízes brasileiras e criando peças que refletem sua identidade única.

Sua paixão pela moda e Estados Unidos

Júlio César sempre teve paixão pelas artes, principalmente pela música, livros e pintura. A sua profunda ligação à arte folclórica regional influenciou desde cedo o seu percurso artístico. Desde que se mudou para os Estados Unidos, em 1993, tem prosperado na indústria da moda há mais de 30 anos, mostrando o seu talento único na colagem em tecido. Suas criações, conhecidas pela sua força, vibração e originalidade, foram apresentadas em locais de prestígio, como o New Museum e em vários desfiles de moda em Nova York.

Ele se consolidou como uma figura respeitada na moda ao ser pioneiro em suas próprias técnicas. Suas obras são caracterizadas pela força, cores vibrantes e designs cativantes, enfatizando a qualidade e a originalidade que são imediatamente aparentes.

Ao longo da sua carreira, Júlio César criou peças sofisticadas e inovadoras para diversas figuras e instituições notáveis nos EUA. Estas incluem, Koos Van Den Akker, Sherry Bronfman, Lauren Hutton, Alyce Santoro, Schaumburg Center, Desingtex, The New Museum, Joan Hardy Clark, e Zenobia Lee. No Brasil, ele possui várias colaborações, entre elas, Lia de Itamaracá, Pinga Store, Casa de Antonia, Teresa Cristina e Martinho da Vila.

Atualmente dividindo seu tempo entre o Brasil e Nova York com seu parceiro, Júlio César se inspira em seus diversos interesses, viajando e apoiando entes queridos, continuando a evoluir como um artista movido pela qualidade e inovação.

Mais imagens: