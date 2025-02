Se tornar real, em breve você poderá pedir alguém em casamento e jantar no espaço

A partir de 2025, será possível fazer um pedido de casamento durante um jantar romântico no espaço. A bordo de uma cápsula espacial suspensa por um balão estratosférico, os casais poderão desfrutar de uma refeição extraordinária preparada por um chef francês estrelado e servida por um robô com inteligência artificial.













A agência ApoteoSurprise, especializada em criar pedidos de casamento inesquecíveis, está lançando um serviço inédito que permitirá aos apaixonados pedir a mão de sua amada a 35 km de altitude.





Ao chegar ao espaçoporto, o casal será recebido por um piloto que os acompanhará até uma cápsula espacial esférica e futurista, equipada com máximo conforto e tecnologia de ponta. No centro da cabine, uma mesa estará elegantemente preparada, como nos mais sofisticados restaurantes parisienses.





Os apaixonados conhecerão o StellarEmbrace, o robô desenvolvido pela ApoteoSurprise em parceria com uma startup britânica. Equipado com inteligência artificial, ele se ajustará às emoções e desejos do casal, proporcionando uma interação única. Logo no início, StellarEmbrace chamará a futura noiva pelo nome e, entregando-lhe um buquê de rosas, anunciará que um jantar gastronômico a dois no espaço os aguarda.





Suspensa por um balão estratosférico cheio de hélio, a cápsula pressurizada começará uma subida suave de duas horas, com janelas panorâmicas que oferecerão uma vista deslumbrante de 360° do nosso planeta.





A 35 km de altitude, o módulo espacial estará acima de 99% da atmosfera terrestre, permitindo ao casal contemplar a curvatura da Terra, seu halo azul e a escuridão absoluta do espaço. Assim como apenas 600 astronautas antes deles, os apaixonados experimentarão o overview effect, uma transformação cognitiva que redefine a visão do mundo e conecta profundamente o ser humano à humanidade como um todo.





Durante três horas, o casal desfrutará de um jantar gastronômico com cinco pratos, harmonizados com vinhos e champanhe, preparados exclusivamente para a ocasião por um renomado chef francês com duas estrelas Michelin. A experiência será embalada por uma trilha sonora cuidadosamente selecionada, com clássicos como Space Oddity (David Bowie), Across the Universe (The Beatles) e Walking on the Moon (The Police).





Antes da sobremesa, StellarEmbrace interromperá a refeição com um toque de humor, lembrando ao noivo que ele esqueceu algo importante. O robô trará então um cofre luminoso, que precisará de um código para ser aberto. Subitamente, o homem se lembrará do código e o digitará. O cofre se abrirá, revelando uma luxuosa caixa com o anel de noivado. Neste momento, o noivo fará o pedido de casamento, selando o amor do casal na eternidade do espaço.





Mais tarde, a cápsula começará sua descida suave. Após duas horas de trajeto, os noivos retornarão à Terra, descobrindo que o robô gravou todos os momentos da experiência, desde a chegada à cápsula até o término do passeio.